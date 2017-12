Denuncian superpoblación en el Centro de Contención de Menores

En la madrugada de este miércoles un incendio aparentemente intencional dejó hospitalizados por intoxicación a 4 jóvenes recluidos en el Centro de Detención de Menores en Batán. En el medio de esta situación, desde ATE Mar del Plata cuestionaron la existencia de celdas múltiples, que no sólo generan conductas no deseadas por parte de los reclusos sino también una superpoblación carcelaria perjudicial para la recuperación social de estos menores privados de su libertad.

“El incendio fue un hecho aislado en relación a estos chicos: estaban separados en habitaciones múltiples, algo denunciado en varias oportunidades al Poder Judicial. Las celdas múltiples no deberian existir, no sólo por el hecho que genera connivencia para un accionar como en este caso del incendio de colchones o en el peor de los casos, el sometimiento de un pibe en relación a otro. A partir de una situación particular por estos pibes, fueron separados y a partir de ahí pergeñaron este hecho”, contó a 0223, Gabriel Zibecchi, secretario gremial en ATE Mar del Plata.

Para el referente de la Niñez, uno de los principales problemas que existe en el Centro de Menores de Batán “es la superpoblación carcelaria, superando al 40%, ya que debería haber 22 chicos cuando hay 27, o 30 pibes”, denunció.

Por último se le consultó por la existencia de jóvenes mayores de 18 años-algunos hospitalizados esta madrugada- que es la edad máxima permitida en este tipo de complejos de detención.

“El tema de la edad esta bien. Es preferible que si tienen buena conducta, pueden quedarse un tiempo más, ya que no hay un régimen intermedio con el de adultos. Y continuar con el abordaje de estos pibes. Pasarlos a otro tipo de intervención no sería bueno. En el caso que no se adapte, se pide que se traslade a otro tipo de Institución”, explicó Zibecchi.