Apareció la bicicleta robada a una conocida deportista: "Luché para que no se la lleven pero me apuntaron con un arma"

La reconocida ciclista marplatense Carolina Pérez vivió un angustiante momento el domingo a la mañana cuando salió a entrenar sobre la ruta 226, en las afueras de Mar del Plata, y sufrió el robo a mano armada de su lujosa bicicleta de competición. Pero después de filmar a los motochorros que la asaltaron y que las impágenes se multipliquen en las redes sociales, apareció en la madrugada.

Carolina fue encañonada por dos motochorros mientras entrenaba en la ruta y aunque en principio buscó defender su herramienta de trabajo, al ver el arma decidió entregarla. Pero filmó el escape de los dos delincuentes, y lo hizo viral. Esa decisión fue clave, ya que al ver la noticia en los medios y multiplicada en cientos de cuentas, los ladrones decidieron dejar la bicicleta de carbono marca Trek, rodado 28, en una comisaría, aunque con faltantes.

Las tareas de búsqueda la realizaron de manera conjunta personal de comisarías 4°, 6°, 8° y 12°, y cuando los dos delincuentes se vieron rodeados, decidieron dejar la bicicleta en la comisaría 12°, de acuerdo a lo que dijo un testigo.

"Como todos los días elijo esa ruta por un tema de seguridad ya que hasta la Laguna de los Padres tenemos banquina, y 9.15 de la mañana me alcanza una moto con dos arriba, me tiran de la bicicleta, empezamos s forcejear hasta que me muestran un arma y se la llevan. Tuve el instinto de filmarlos para tratar de identificarlos y ver para dónde iban. Gracias a Dios con el apoyo de las redes la bici se difundió muchísimo, estuvo en contacto el jefe de la Departamental. Estoy muy agradecida porque hemos visto desaparecer bicicletas muchos años, estoy agradecida al trabajo de la comisaría 6° y 12°, a las dos de la mañana me llamó Edgardo Vulcano que habían dado con la bicicleta", comentó feliz Carolina este lunes por la mañana.

"Lo único que nos dijo es que la habían dejado apoyada en un patrullero en la puerta de la Comisaría 12°, le faltan las luces de seguridad y la computadora, pero son detalles, lo importante es haber recuperado mi fuente de trabajo. Yo estoy golpeada, pero son cosas menores, en la pierna, en el momento en que me muestran el arma ahí desití de todo, ante todo mi seguridad", recordó.

"Es moneda corriente, el ciclista en lo deportivo o la gente que las usa en la calle lo sufre, en la zona de la rotonda del Hipódromo es moneda corriente, también en la bicisenda a Santa Clara. Han desaparecido muchas bicis de alta gama", señaló sobre un problema muy corriente.

"Sabemos que hay un mercado negro y los que estamos metidos dentro del ciclismo sabemos dónde van los repuestos, porque la gente los consume. Quiero agardecer a los que la compartieron en las redes, hemos hecho una cadena muy grande, si hay dos o tres de esas bicicletas en el país es mucho, sirvió para que se dieran cuenta que no era fácil de sacársela de encima", cerró la deportista.