Guardavidas de Mar Chiquita en estado de alerta y movilización

Un numeroso grupo de guardavidas del partido de Mar Chiquita, agrupados en la Unión Guardavidas Agremiados Mar Chiquita (UGAM), se declararon este sábado en estado de alerta y movilización. Reclaman la reincorporación de un compañero que quedó sin trabajo y denuncian públicamente una serie de situaciones de acoso laboral provocadas por un fiscal de playa. No descartan el paro total de actividades.

"Decidimos este sábado movilizarnos porque hace más de dos meses que nuestro compañero está sin una respuesta de parte del Ejecutivo", explicó a 0223 Amalia Soroeta, secretaria general del gremio. La protesta se lleva adelante por estas horas en la rotonda de la entrada de Mar de Cobo.

Según indicó la referente el guardavidas había sido desvinculado de la actividad junto a otros tres el año anterior, pero "finalmente el municipio decidió reincorporar a los demás y lo dejó a él sin trabajo". "Tampoco se le avisó con tiempo suficiente del concurso público que realizamos todos los años; sólo le mandaron un mensaje tres días antes", indicó la mujer.

Además, otra de las situaciones por las cuales los trabajadores de las playas del partido de Mar Chiquita se encuentran este sábado sólo garantizando la guardia mínima -es decir, en los puestos donde por lo general trabajan dos guardavidas, solamente hay uno-; es la denuncia pública de una serie de situaciones de acoso laboral de parte de un fiscal.

"Esa persona tuvo actitudes no muy adecuadas con el plantel femenino, con expresiones y acciones desubicadas", contó a este diario digital Soroeta y dijo que muchas mujeres sufrieron discriminación, frases machistas y momentos muy incómodos. "Pedimos que lo remuevan del cargo, es un puesto que en otras temporadas no existió nunca; hay zonas donde sólo trabajan mujeres y han pasado situaciones muy feas, no puede ser", reclamó.

De no tener una respuesta pronta, desde la UGAM afirman que no se descarta un paro general de actividades.