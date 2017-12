Ruidoso reclamo de los guardavidas: denuncian irregularidades y falta de diálogo del municipio

foto

Un numeroso grupo de guardavidas realizó este miércoles en horas de la mañana una ruidosa protesta en la plazoleta Jorge Luis Borges, ubicada en la esquina de San Martín y Mitre, lindera al palacio comunal, para visibilizar su disconformidad por la gestión del gobierno de Arroyo a diferentes cuestiones relacionadas particularmente a la falta en el pago de los haberes.

Sergio Giménez, integrante de la comisión directiva del Sindicato de Guardavidas, dialogó con 0223 y no dudó en asegurar que el municipio “se encuentra ante un montón de irregularidades”.

“Por un lado, está el no cobro del sueldo de los guardavidas que trabajan desde octubre. A eso, le sumamos la no firma del decreto por el cual todos los guardavidas que empezamos a trabajar el 3 de noviembre podamos también contar con nuestros haberes”, describió el dirigente.

La preocupación del sindicato se incrementa, según afirmó Giménez, “porque hay muy poco diálogo con el gobierno”. “Recién hoy, y por esta protesta, atendieron a nuestro secretario general, esto es una constante de todas las temporadas”, exclamó.

Otro de los puntos de preocupación para el gremio es lo que sucede con una de las unidades turísticas fiscales de la zona de La Perla, denominada Terraza del Mar. “Allí se dio de baja la concesión y hay cuatro trabajadores que no saben quién será su nuevo empleador y quién va a sumir el pago del mes de noviembre ya trabajado”, explicó Giménez al respecto.

Esteban Guido, uno de los cuatro trabajadores afectados, contó en diálogo con este medio lo que sucede en su playa: “No tenemos respuestas del municipio, quién fue quién generó este conflicto, ya que no le renovó la concesión al balneario anterior y no le entrega el balneario al nuevo concesionario. La seguridad tiene que seguir estando, pero nosotros no sabemos quién se hará responsable de nuestro sueldos”, concluyó.