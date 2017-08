Ya son 70 los policías locales desafectados en el último año: piden la intervención de Arroyo

Javier es uno de los integrantes del primer grupo de expolicías locales que quedó desafectado de la fuerza por resolución del Ministerio de Seguridad bonaerense. “En 2016 fuimos evaluados a través de una junta médica en La Plata y en el dictamen figuraba que no estábamos aptos para tareas policiales por presentar un perfil psicológico inadecuado para dichas funciones, según el artículo 8 de la ley N°13982, después de un año de trabajo”, contó el hombre, en primera instancia, en diálogo con 0223.

“La gran mayoría de los oficiales que fuimos dados de baja, alrededor de 70 desde ese entonces, no puede iniciar un reclamo de manera legal. Nosotros tuvimos siete meses de preparación y luego cumplimos un año de tareas en la calle con varias anomalías a cuestas. De hecho, los policías de la actualidad están mejor formados gracias a nuestra primera experiencia”, resaltó Javier, antes de brindar más detalles de lo sucedido.

“A nosotros nos notificaron de la baja el 15 de noviembre del año pasado, una desafectación que regía desde el 1 de noviembre. Con el correr de los meses, comprobamos que hubo en promedio entre 9 y 10 efectivos sacados de la fuerza con esos mismos argumentos y dictámenes”, describió.

En esa línea, Javier remarcó que “el problema es que quienes están purgando a la policía, son justamente los malos policías, y las bajas se dieron con aquellos que nos animamos a decir que no se estaba cumpliendo con ciertas cosas. Hay muchos que ya no quieren saber nada, pero yo me animé a comunicarlo”, sentenció.

Consultado por la postura en torno al tema de Fernando Telpuk, jefe de la Policía Local, Javier contó: “Tuvimos una única charla, y nos negaron que hubiera algunas listas armadas para tener que ir a La Plata. Para nosotros sí hubo selecciones de personal”, sentenció.

“Muchos compañeros quedaron totalmente deprimidos. Y hubo varios que fueron a realizarse la evaluación a fines del año pasado y que recibieron la notificación de baja hace pocas semanas. Eso quiere decir que supuestamente no estaban aptos durante todo ese tiempo, pero mientras tanto trabajaban en la calle”, describió Javier respecto a otra de las anomalías.

Los afectados decidieron finalmente acudir a Arroyo, a quien le entregaron un petitorio este jueves: “Recurrimos al intendente ya que nos basamos en lo que sucedió en el partido de La Matanza, con chicos que habían sido también dados de baja de la policía local. La jefe comunal de ahí intercedió, los chicos volvieron a ser evaluados y vuelven a la fuerza”, concluyó, a la espera de novedades por parte del Ejecutivo.