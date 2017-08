Círculo con todo definido para visitar a Independiente de San Cayetano

Más allá de los resultados, reina la tranquilidad en Círculo Deportivo. Porque el "papero" creyó que quizás arrancaba el Federal B pensando únicamente en no perder la categoría y, sin embargo, con el correr de los partidos se dio cuenta que no tiene nada que envidiarle a sus rivales de la zona y que puede ganar, empatar o perder contra cualquiera, lo que le permite dar lucha e ilusionarse con llegar más lejos. Y luego de una derrota que golpeó por cómo se dio (jugó desde el primer tiempo con un hombre más), el conjunto de Alexis Matteo trabajó, buscó las mejores opciones y llega bien al choque del domingo a las 15.30 en Necochea ante Independiente de San Cayetano.

Conocedor del paño, Damián García sabía que la gente de Nicanor Otamendi acompaña y, a diferencia de los encuentros anteriores, la localía de Independiente se mudó de San Cayetano a Necochea, para que la cancha tenga las comodidades necesarias. Ese buen gesto y la relación de afecto que une al exentrenador con el rojiverde, se terminará cuando empiece a rodar la pelota y se jueguen tres puntos importantes por la sexta fecha de la Zona B de la Región Pampeana Sur.

Para ese partido, Alexis Matteo realizará tres modificaciones por diferentes causas. La más importante, estará en el ataque, donde no estará desde el arranque el "as de espadas", Enzo Vértiz, que por una lesión no pudo entrenar con normalidad en las últimas semanas y aguardará su oportunidad en el banco. De referente de área, estará Leandro Parra. Los otros dos estarán en la mitad de la cancha: Federico Gabarain está de viaje y, por eso, se producirá el regreso de Diego Hidalgo, que se operó los meniscos a poco del inicio del campeonato, fue al banco en Balcarce pero no ingresó, y volverá a ser el dueño de la "5". El otro será la vuelta de Matías Leguizamón como volante por izquierda, relegando a Daniel Beguiristain. En lo táctico, Martín Prado se correrá a la derecha y Silvio Vedda acompañará al "Paisano" por el centro.

De esta manera, los once de "Piki" serían: Sergio Del Curto; Nahuel Roselli, Santiago Arrechea, Andrés Blanco y Gonzalo Quiroga; Prado, Hidalgo, Vedda y Leguizamón; Matías Atlante y Parra. Esperando su chance en el banco de suplentes, estarán: Sebastián Nieto, Esteban Fourcades, Agustín Bianchi, Luis Paredes, Pedro Alé Pérez y los mencionados Beguiristain y Vértiz.