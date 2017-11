Círculo hizo todo menos el gol y se despidió

Círculo intentó por todos los medios pero no pudo desnivelar y se terminó el sueño de ascenso. (Foto: Diego Berrutti)

Cuando la pelota no quiere entrar, no hay nada para reprocharse. Qué se le puede recriminar a Círculo Deportivo que "murió" de pie, que arrancó y terminó el torneo mostrando una idea de juego, que a veces le pudo salir mejor, otra peor, pero que nunca resignó el buen trato de la pelota y la vocación ofensiva. Y todos los goles que le entraron en las últimas presentaciones como local (16 en tres partidos) pasaron factura en el choque más importante, porque no pudo vulnerar a Racing de Olavarría, chocó con una estupenda actuación de Juan Manuel Torralba y el 0 a 0 le dio la clasificación a los de la ciudad del cemento y significó el más que positivo paso de los dirigidos por Alexis Matteo por este Federal B.

En la primera mitad, Círculo Deportivo hizo los méritos suficientes para sacar al menos una luz de ventaja. Porque tuvo paciencia, buscó los espacios, repitió el ataque sobre la derecha con el tándem Roselli-Vértiz y ahí se sumaba Martín Prado, para la generación de juego y los desbordes permanente. El problema, es que adentro del área ganaron mayoritariamente Raponi y Presentado, los dos sólidos centrales visitantes. Así y todo, se las ingenió el "papero" para llevar peligro al arco de Torralba que mostró seguridad. Un remate cruzado de Astiz fue despejado al córner por Russo y, de ese tiro de esquina, el cabezazo del delantero fue bien resuelto por el arquero tras el pique.

La tónica era siempre la misma. Círculo atacaba y Racing esperaba. Cuando podía robar, apostaba a los dos delanteros que estaban mano a mano con los centrales y complicaban aguantando bien la pelota de espalda. Sin embargo, la única aproximación fue en un tiro libre que Raponi ganó en sorprendente soledad pero no le pudo dar dirección al cabezazo. La vía seguía siendo el séctor derecho, porque por izquierda estaba muy impreciso Leguizamón, entonces el juego se cargaba por el otro lado, donde se llegaba al fondo, lo hacían pasar un mal momento a Yago Piro, pero faltaba la puntada final.

El objetivo de Racing era jugar lejos de su arco, pero pocas veces lo pudo conseguir. Entonces, los mayores protagonistas de la visita eran los centrales, que una y otra vez tenían que aparecer para cortar ya no sólo por arriba, sino en cruces providenciales cuando un delantero se acercaba para definir. Ese dominio, hizo que el local, por momentos, se relajara en la última línea y, casi sin quererlo, en esos 5' finales, cuando ya no inquietó mucho en ataque, la visita avisó con una combinación entre Ordozgoiti y Rojas que Sergio Del Curto cortó con lo justo y con un remate de Luciano Rojas desde la medialuna que el "uno" retuvo en dos tiempos.

El complemento siguió por el mismo camino, con un comienzo similar al del primer tiempo, con Enzo Astiz elevándose de manera perfecta, ganando y metiendo el frentazo que le volvió a salir a las manos de Torralba que, de a poco, se convertía en la figura de la tarde. En un contexto difícil de entrar, ante la muralla visitante, una pelota parada podía abrir el marcador. Pero ni ahí pudo aprovechar Círculo, con un tiro libre en la medialuna "un penal con barrera" que Atlante tiró demasiado alto.

El "papero" iba e iba, Racing aguantaba y tiraba para sus delanteros que estaban exhaustos. Matteo mandó a Campos por Leguizamón, Arrachea se convirtió en un volante más y todos iban para arriba. La movía bien el local pero no podia meter la última estocada y los minutos se consumían. Un tiro libre de Atante encontró a Vértiz que metió la "tijera", pero Torralba contuvo en dos tiempos. Perdido por pérdido, entraron Pedro Alé Pérez y Leandro Parra, más Atlante, más Arrachea que estaba de punta. Cïrculo dejaba espacios que Racing no supo aprovechar por el desgaste de sus jugadores.

Y el final se vio venir cuando en una de las últimas, Roselli metió un derechazo casi en el borde del área y Piro sacó en la línea, el rebote salió para el costado, buscaron el centro bajo y Raponi volvió a despejar cuando la pelota entraba para mostrar que no era la tarde de Círculo. En el final, Atlante y Roselli se hicieron expulsar producto de la impotencia y la última pelota quedó en las manos del héroe de la tarde, de Juan Torralba, el exAlvarado que tuvo una actuación gigante como su altura para terminar con el sueño "papero".