Círculo perdió por la mínima y define en casa

Círculo planteó bien el partido y no merecía perder, pero una pelota parada y una acción desafortunada lo dejó con las manos vacías. (Foto: www.nfoeme.com)

Con un muy buen trabajo colectivo, Círculo Deportivo estaba haciendo su negocio en Olavarría y una jugda desafortunada de Diego Hidalgo, que en su afán por sacarla la metió en contra promediando el complemento, terminó perdiendo 1 a 0 frente a Racing, en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Federal B. De todas maneras, el "papero" se volvió tranquilo y quedó la serie abierta para revertirla el miércoles a las 17 cuando se juegue la revancha en el "Guillermo Trama".

En los papeles, Racing es el que quedó mejor parado y conforme por haber podido sacar ventaja en la ida y trasladar la presión a Círculo que, si bien es corta, tiene que revertir la serie en Otamendi. Pero la realidad, es que el conjunto "papero" no se vuelve más preocupado de la cuenta, porque su rival no mostró mucho, casi no lo inquietó en una cancha en muy mal estado y se lo ganó por una fatalidad.

El trámite fue malo. Las situaciones de gol se cuentan con los dedos de una sola mano. Una por lado en la primera mitad, el tanto en el complemento y algún intento de la visita para llegar a la igualdad en el tramo final. Nada más que eso. Y en un campo donde jugar por abajo se hacía difícil, las pelotas paradas parecían ser la clave. Así lo fue. Casi lo abre el local, con un tiro libre desde su propio campo, en el que Raponi sorprendió a Sergio Del Curto que reaccionó de gran manera para cachetear y hacerla rebotar en el travesaño. Del otro lado, la fórmula fue la misma, una buena ejecución de Matías Atante fue bien resuelta por Torralba.

En el complemento, no cambió demasiado. El planteo de Círculo era claro, ordenado, sin desesperarse y, si podía salir, atacaba, aunque el primer objetivo era el cero en el arco propio. El equipo de Matteo manejó mejor la pelota, pero le faltó profundidad. Casi no pasó sobresaltos y la mayor preocupación eran las jugadas paradas. Y por esa vía llegó el único tanto del partido. Un buen centro de Miño se cerró y, entre muchas piernas, Diego Hidalgo en su afán por sacarla terminó descolocando a Del Curto.

Baldazo de agua fría para el "papero" que siguió por el mismo camino, ahora atacando más ante un Racing que se conformó con la ventaja mínima. Pero no tuvo la potencia esperada, los cambios no le dieron resultado y llegaron al final con la tranquilidad de que em la fortaleza otamendina, el miércoles, tiene todo abierto para revertir la serie y meterse en la semifinal del Federal B.