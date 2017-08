Círculo quiere traerse algo de Necochea

Mirando lo que ha sido el torneo, Círculo Deportivo va a visitar a Independiente de San Cayetano sabiendo que el conjunto de Damián García aún no pudo ganar en condición de local. Sin embargo, las veces anteriores se presentó en su cancha y, ahora, lo hará en el Estadio Panamericano de Necochea, para permitir mayor cantidad de hinchas "paperos". Y el equipo de Alexis Matteo irá en busca de al menos un punto que lo mantenga cerca de las posiciones de privilegio, en una zona marcada por la paridad. El encuentro se jugará el domingo desde las 15.30, con el arbitraje de Facundo Elgart, de Tres Arroyos.

Más allá de los resultados, reina la tranquilidad en Círculo Deportivo. Porque el "papero" creyó que quizás arrancaba el Federal B pensando únicamente en no perder la categoría y, sin embargo, con el correr de los partidos se dio cuenta que no tiene nada que envidiarle a sus rivales de la zona y que puede ganar, empatar o perder contra cualquiera, lo que le permite dar lucha e ilusionarse con llegar más lejos.

Para ese partido, Alexis Matteo realizará tres modificaciones por diferentes causas. La más importante, estará en el ataque, donde no estará desde el arranque el "as de espadas", Enzo Vértiz, que por una lesión no pudo entrenar con normalidad en las últimas semanas y aguardará su oportunidad en el banco. De referente de área, estará Leandro Parra. Los otros dos estarán en la mitad de la cancha: Federico Gabarain está de viaje y, por eso, se producirá el regreso de Diego Hidalgo, que se operó los meniscos a poco del inicio del campeonato, fue al banco en Balcarce pero no ingresó, y volverá a ser el dueño de la "5". El otro será la vuelta de Matías Leguizamón como volante por izquierda, relegando a Daniel Beguiristain. En lo táctico, Martín Prado se correrá a la derecha y Silvio Vedda acompañará al "Paisano" por el centro.

Enfrente, habrá un entrenador que conoce más que bien a Círculo. Damián García fue técnico hasta el fin de la temporada pasada y sabe por dónde lo puede lastimar y de qué se tiene que cuidar. Pero primero, apunta a su equipo, tiene nombres de peso, muchos marplatenses en sus filas (Aldo Suárez, Sebastián Corti y Braian Uribe entre los titulares), y quiere darse la primera alegría ante su gente.