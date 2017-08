¿Cristina Kirchner irá a lo de Susana Giménez?

En las últimas comenzó a circular una versión que indica que la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quiere ir al programa de Susana Giménez que se emite todos los domingos por la noche por Telefé y que compite con Periodismo Para Todos, el espacio televisivo de Jorge Lanata en Canal 13.

En su programa Intrusos, el periodista de espectáculos Jorge Rial aseguró este martes que la candidata a senadora por Unidad Ciudadana tiene intenciones de participar del ciclo de la diva de la televisión Argentina.

"Me cuentan que la ex presidenta estaría negociando por intermediarios", señaló Rial y dijo que los supuestos negociadores para el desembarco de la expresidenta en Telefé "serían Daniel Scioli y Los Pimpinela".

Cristina quiere que la entrevista sea grabada y la diva tiene otros planes. "Quiere que la entrevista sea en vivo y tener libertad para preguntar", explicó Rial y dijo que "podría aceptar alguna condición, pero le estaría pidiendo algo a Cristina a cambio".

En este sentido, el periodista dijo que la conductora quiere la expresidenta también participe del segmento de la empleada pública, en el que también aparece el actor Antonio Gasalla.

Sin embargo, Rial remarcó que la candidata a senadora no se siente a gusto con el actor y no estaría dispuesta a compartir el sketch. "No quiere a Gasalla", afirmó.