Denuncian que la policía intentó desalojar el acampe frente a Desarrollo Social

Integrantes de la cooperativa Nueva Esperanza denunciaron que la policía intentó en horas de la madrugada desalojar un acampe que un grupo de mujeres en compañía de sus hijos, comenzó ayer miércoles frente a la sede de Desarrollo Social de Nación, que se encuentra en 20 de septiembre y Río Negro.

“A eso de las 5 de la mañana comenzó un intenso despliegue policial, con camionetas de asalto, un colectivo de caballería y se desplegaron muchos policías. Empezaron a ponerse cascos y escudos y se pusieron a 15 metros de nosotros. Tuvimos la suerte que pasaron la nota en la radio porque luego se subieron arriba de las camionetas y se fueron”, comentó a 0223, Paola Tournoud, referente de la cooperativa Nueva Esperanza.

Para la dirigente, el desmedido accionar policial “intentó asustar a las mujeres a la madrugada. No creo que sean capaces de cometer semejante locura de reprimir a mamás con bebés”, sostuvo y añadió: “Sólo quedó un carro de asalto y una patrulla, que estuvo toda la mañana sacando fotos a los compañeros”.

En referencia al reclamo, Tournoud recordó que el acampe se realizó “debido a la falta de respuestas por parte de Patricia Leniz, que no tiene intención de dialogar de manera cordial, para intentar ayudarnos después del pasado temporal. Nos dice que las soluciones se pueden dar en 8 meses a un año pero nosotras no podemos esperar tanto. Es injusto que haya un estado ausente y no haya solución para estas madres y sus hijas, que tienen sus casas húmedas, techos que se llueven, colchones mojados y ni siquiera tienen una leche para darles a sus hijos”, concluyó la cooperativista.