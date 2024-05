Aseguran que las tarifas de luz ya empardan con los alquileres en comercios de barrio: "Nunca pasó"

Los comercios de barrio son el primer eslabón de la cadena que sufren los coletazos de la macroeconomía y tras la desregulación de precios que convalidó el Gobierno nacional se da una situación nunca antes vista en épocas de crisis: en algunas zonas, las tarifas de luz ya equivalen a los costos de los alquileres. En la actividad reconocen que aún no hay despidos masivos pero señalaron que las pequeñas y medianas empresas (pymes) locales están "aguantando".

Gustavo Casciotti, titular de Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), explicó que esta situación ocurre puntualmente en comercios como rotiserías, heladerías, almacenes y fiambrerías ubicadas en zonas no céntricas de la ciudad que tienen un alto consumo eléctrico a partir del uso de heladeras, cortadoras de fiambre, balanzas electrónicas y otros aparatos.

"Hay comercios que tienen un consumo importante de energía y según las ubicaciones pueden empatar el valor del alquiler. No en los centros comerciales a cielo abierto, pero en cuanto te alejás un poco el valor del consumo de luz te lo empata. Es algo que nunca pasó, ni siquiera en la época del macrismo. La ecuación cambió: mucho consumo de energía en lugares en los que no cotiza tanto el metro cuadrado, pagás lo mismo", sintetizó.

Aseguran que los comercios de barrio están "aguantando". Foto: 0223.

En declaraciones a 0223, Casciotti indicó que el panorama para las pymes es "complicado" después de que las facturas de luz se multiplicaran por tres en marzo pasado. A la caída de consumo, aún resta sumarle la quita de subsidios que aplicará el Gobierno que conduce Javier Milei para los comercios, industrias y otros usuarios productivos.

Pese al contexto adverso, el titular de Apyme destacó que aún no hay una "situación explosiva" en la actividad. "Vemos una actitud de conservar lo que se tiene. Nadie está pensando en tomar un empleado nuevo aunque lo necesite. Están todos manteniendo lo que tienen. Las personas que se jubilan o se van no se reemplazan. Ha habido achiques de horas y algunos despidos por goteo. Muchos negocios venían con una ecuación económica apretada y esta recesión los terminó de fulminar. No podemos hablar de cierres generalizados, hoy no se da esa situación porque medianamente vienen aguantando", afirmó.

Casciotti dijo que "hay estimaciones a nivel nacional que dan cuenta de que el 15% de la industria está en una situación de altísima crisis por la caída de ventas y eso implicaría unas 7 mil industrias que se llevarían puestos 150 mil empleos y entre mayo y junio van a verse obligadas a despedir personal".

Gustavo Casciotti, titular de Apyme. Foto: 0223.

"No hay plata": el ajuste trasciende a todos los consumidores

Consultado sobre el nivel de consumo, Casciotti acusó un "desplome" de las ventas que está vinculado con la licuación de los ingresos, más allá de los esfuerzos del Gobierno por reducir la inflación a una cifra inferior a un dígito. "Hay un descalce del nivel de los precios y de los ingresos. La gente compra menos y se nota. Hay una actitud que visibilizamos de gente, no solo de la que no llega a fin de mes, sino de una buena parte de la sociedad que adquirió esta actitud de ajuste y de no comprar. Aún teniendo plata, la gente no gasta", reveló.

El referente pyme en Mar del Plata subrayó que la caída de consumo que se dio en los supermercados, alentada por la desregulación de precios, no se trasladó a los comercios de cercanía, donde el desplome fue incluso mayor.

"En general ese almacén o feria comunitaria tiene por clientes a los sectores más castigados por estas políticas. Los sectores que más vienen sufriendo el impacto de la inflación son los que compran en los negocios de barrio, los cuales están afectados porque sus clientes tienen menos capacidad de compra y venden menos", señaló.

Con la actividad estancada, Casciotti remarcó que a la espera del tratamiento que reciba la Ley Bases en el Senado y con la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2023 "no hay posibilidad de revertir esta situación".

"El Gobierno propicia una desregulación de la economía y la ausencia del Estado para fijar mecanismos de control, lo cual termina instalando la ley del más fuerte. No vemos una política concreta que favorezca al sector de la industria nacional", lamentó para finalizar.