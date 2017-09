Sporting tuvo una ráfaga y volvió a gritar campeón

Mar del Plata Club (21): Tomás Sestelo, Sebastián Hernando, Guido Bertozzi; Tomás Martin, Facundo Raiteri; Tao Romero, Juan Montone, Emanuel Mendizabal; Rodrigo Iza, Tomás Catuogno; Leonardo Sestelo, Francisco Porta, Santiago Rodríguez, Guido Zingale (C); Franco Catuogno. Entrenador: Rafael Urrutia.

Cambios: PT 27' PT Emiliano Villa por Martín; ST 34' Tomás Larraburu por Porta y Nehemias Sivori por Mendizabal (MDPC).

Sporting (27): Iván Nemer, Leandro Pizzolo, Iván Ballesteros; Ignacio Parietti, Juan Cecive; Rodrigo Fernández Criado, Lucas Gasparri, Ignacio Castañón; Ignacio Marino (C), Emiliano Brun; Juan Noceti; Pedro Area, Ignacio Roldan, José Díaz; Federico Spinelli. Entrenador: Eduardo Etcheto.

Cambios: PT 34' PT Rodrigo Collins por Ballesteros; ST 4' Lucas Gatti por Díaz, 26' Mariano Dramis por Parietti y 27' Gastón García Argibay por Brun.

Puntos: PT 6' penal de Noceti (S), 18' try de T.Sestelo convertido por L.Sestelo (MDPC), 30' penal de L.Sestelo (MDPC) y 36' try de Rodríguez (MDPC) (Resultado parcial: 15-3);ST 7' penal de Noceti (S), 21' penal de L.Sestelo (MDPC), 27' try de Area convertido por Noceti (S), 31' try de Roldán convertido por Noceti (S), 33' try Marino (S) y 39' penal de L.Sestelo (MDPC).

Tarjetas Amarillas: PT 13' Brun (S) y 24' Bertozzi (MDPC); ST 28' Romero (MDPC)

Árbitro: Pablo Casellas.

Cancha: Santa Celina.