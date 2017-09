En un partido caliente, Círculo no se pudo tomar revancha de Kimberley

En el comienzo de las revanchas de la Región Pampeana Sur "B" del Torneo Federal "B" de fútbol, Círculo Deportivo y Kimberley igualaron 0 a 0 en Otamendi. El "Papero" no pudo tomarse revancha de la goleada sufrida en el estreno de la temporada, y dejó de ser uno de los líderes del grupo.

Fue un partido con escasas emociones, muy táctico y que se jugó fuerte, con prepotencia de ambos lados. Cierta "pica" quedó el primer partido del torneo, y se demostró en algunos cruces entre los jugadores. También un incidente detrás del banco de Kimberley con algunos hinchas locales insultando a los rivales, lo que precipitó en la suspensión del partido por algunos minutos.

Círculo Deportivo tuvo una baja por lesión a los 11 minutos, al salir Andrés Blanco en defensa (ingresó Alejandro Portillo).

Recién en el complemento aparecieron las situaciones de riesgo. Barreiro y un tiro libre que pasó cerca para Kimberley; un buscapié no conectado de Roselli para el local. Y en la última de la tarde, en tiempo de descuento, Barucco le ahogó el grito a "Pipi" Parra, que casi anota el triunfo ante su exequipo.

El resultado dejó a Kimberley a cinco puntos del líder Independiente de San Cayetano, a quien recibirá la semana próxima. Círculo, por haber sido local y llegar como líder, lamentó no ganar el partido, aunque sigue en la conversación.

Síntesis:

Círculo Deportivo (0): Sergio Del Curto; Nahuel Roselli, Andrés Blanco, Santiago Arrachea y Matías Leguizamón; Enzo Vértiz, Silvio Vedda, Diego Hidalgo y Daniel Beguiristain; Matías Atlante y Enzo Astíz. DT: Alexis Matteo.

Kimberley (0): Gabriel Barucco; Guido Lucero, Esteban Erramuspe, Emiliano Coppens y Juan Cebada; Patricio Rodríguez, Juan Manuel Rodríguez Rendón, Juan Ignacio Briones y Matías Barreiro; Nicolás Baigorria y Gonzalo Gómez. DT: Mariano Mignini.

Cambios: PT: 11' Alejandro Portillo por Blanco (C); ST 25´ Joaquín Solaberrieta por Coppens (K), 26' Martín Prado por Vértiz (C), 31' Ezequiel Goiburu por Baigorria (K), 32' Leandro Parra por Astiz (C) y 39' Franco Mañas por Barreiro (K).

Árbitro: Franco Campagnoli.

Estadio: Guillermo Trama.

Resultados

Ferrocarril Roca 4-2 El León de Madariaga

El Porvenir 2-1 Racing de Balcarce

*At. Norberto de La Riestra 0-1 Argentinos (25 de Mayo)

Indep´te (S. Cayetano) 1-0 Indep´te (Tandil)

*Suspendido a los 70 minutos por agresión de un jugador de Norberto De La Riestra al árbitro

del partido.

Posiciones

1) Independiente de San Cayetano 19 puntos

2) Círculo Deportivo 17

3) Racing de Balcarce 16

4) Independiente de Tandil 16

5) Kimberley 14 (+5)

6) El Porvenir de San Clemente 14 (0)

7) Ferrocarril Roca Las Flores 12