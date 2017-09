Murgueros denuncian dos casos de abuso policial

Dos agrupaciones murgueras de Mar del Plata denunciaron casos de abuso policial por parte de efectivos de la Bonaerense durante el fin de semana: en la Plaza Rocha cacheraron y amenazaron a un grupo de jóvenes, en tanto que un extraño episodio sucedió durante la celebración del Día del Niño en la Plaza de la Escuela Piloto, donde un hombre sacaba fotografías a los presentes.

“Con la excusa que se estaba realizando un operativo en todas las plazas de la ciudad, cinco policías masculinos y dos femeninas se nos acercaron y comenzaron a pedir documentación y a revisar nuestras mochilas y billeteras. Cuando le pregunto porqué estaban haciendo eso, ya que la gran mayoría eran menores, el que estaba a cargo me contesta que 'nos quedemos tranquilos porque sino íbamos a quedar detenidos'. Minutos después uno de ellos me dijo 'vos que te hacés el cancherito, a ver qué tenés en el bolsillo', revisándome también”, contó a 0223, Gastón, integrante de la murga Los Desorbitados.

En tal sentido, el hombre, de 38 años, sostuvo que este grupo de murga hace 8 años que practica en la Plaza Rocha y que “jamás” pasó algo así. “El sábado éramos unas 15 chicos, con un promedio de edad de 14 años. Incluso había un nene de 6 años que viene a practicar con nosotros. Cuando la policía comenzó a cachearnos, obviamente muchos se pusieron nerviosos y con ganas de llorar. Pasamos una situación horrible”, señaló.

Pero la situación no terminó allí: la policía se llevó los documentos de los chicos hacia el patrullero y luego les tomó fotografías a dos de los murgueros.

“Cuando nos empezaron a devolver los documentos, faltaban algunos y ahí fue cuando pedimos por estos. Nos respondieron que `los estaban pasando a informática´. Después a un chico de 22 años y a mí nos tomaron datos del DNI y nos hicieron firmar un acta. Incluso me pidieron mi domicilio y los datos de mis padres, preguntándome si estaban vivos. Luego nos pidieron acercarnos al patrullero y nos sacaron una foto de espaldas, junto al móvil policial. Cuando le pregunto que estaba haciendo, me dicen que `era para enviar a un grupo y dar cuenta del operativo´”, recordó.

Y agregó: “El operativo duró unos 20 minutos. Cuando terminó, el que parecía estar a cargo nos explicó, intentando aflojar un poco, que esto era `para nuestra seguridad´. Pero el mal momento que le hicieron pasar a estos nenes, no tiene ninguna excusa”, cuestionó.

“Un policía de civil nos sacaba fotos escondido”

Por otra parte otro hecho de similares características sucedió también este sábado, mientras se celebraba el Día del Niño en la Plaza Mariano Moreno, en el anfiteatro que está a metros de la Escuela “Piloto”.

“La plaza estaba llena y de repente vemos que un hombre de unos 40 años que comienza a sacar fotos medio escondido a todo, incluso a los nenes. Cómo vemos que no era ninguno de los padres, le preguntamos que estaba haciendo y no supo responder. Y se dirigió a hablar con un policía que parece que conocía, porque se quedaron charlando. No tenemos dudas que era un policía de civil el que sacó fotografías. Es todo muy extraño y lo enmarcamos en lo que sucedió en la Plaza Rocha con otros compañeros murgueros”, consideró Sebastián, que pertenece a los “Murguientos de Villa Primera”.

Atentos a estos dos hechos de violencia institucional, es que desde la agrupación Hijos realizarán una conferencia de prensa el próximo jueves a las 19, donde Juan Tapia, Lucía Iborra, Ricardo Mendoza, integrantes del poder judicial local, brindarán un asesoramiento para saber actuar ante este tipo de accionar policial.