El arroyismo apura el tratamiento del expediente que prohíbe la quema de neumáticos en la calle

En el pasado mes de julio, tal como adelantó 0223, el intendente Carlos Arroyo elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza a través del cual busca prohibir la quema de neumáticos en la vía pública en el partido de General Pueyrredon.

Los concejales todavía no arribaron a un consenso para que la iniciativa sea avalada por el cuerpo legislativo. Mientras tanto, el Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata aprobaría esta semana un proyecto de ordenanza similar que prohíbe la quema de neumáticos durante las protestas sociales.

En declaraciones a 0223, el presidente del bloque de concejales de la Agrupación Atlántica-Pro, Guillermo Arroyo, contó le envió una nota al titular de la comisión de Medio Ambiente del HCD, Marcelo Fernández, para que el expediente sea tratado en la próxima reunión de esa comisión. En ese sentido, explicó que “le he pedido por nota al presidente de la comisión de Medio Ambiente que el expediente sea tratado en la próxima reunión. Parece que casi nadie quiere enfrentar este tema”.

“Es una iniciativa que ya presentó el actual intendente siendo concejal en el 2012”, recordó el edil oficialista y destacó que “durante el gobierno de Pulti, archivaron varias veces el expediente. En aquel momento, Acción Marplantense no quería tratarlo porque hablaban de criminalización de la protesta, con lo cual no tiene absolutamente nada que ver porque esto no impediría las protestas, sino la quema que le hace mal a muchísima gente. Ahora el intendente ha reflotado este proyecto”.

Por su parte, desde el Ejecutivo explicaron que “hace más de una larga década la población del Partido de General Pueyrredon está siendo afectada por un método de protesta que colisiona con el ejercicio de otros derechos de raigambre constitucional”.

Y agregaron que “la quema de neumáticos afecta el medio ambiente y se daña a bienes de privados y públicos” a la vez que remarcaron: “Aceptamos la protesta pero sin quema de neumáticos”.