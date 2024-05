El Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada cumple 35 años: historia de un espacio que surgió de un encuentro internacional

En 14 de febrero de 1988 marcó un antes y un después no solo en la historia de Mar del Plata sino a nivel nacional. Nadie hablaba de femicidios, la violencia de género era considerada “crímenes pasionales” y las mujeres que se animaban a denunciar a sus parejas eran persuadidas por quienes estaban a cargo de tomarles declaración e incluso por familiares y amigos para “pensar mejor las cosas”.

Este fue el caso de Alba Alicia Muñiz, la vedette bailarina y modelo uruguaya de 32 años que tras denunciar en dos oportunidades a su expareja Carlos Monzón murió víctima de su violencia la trágica madrugada del 14 de febrero en la vivienda que el expugilista había alquilado para veranear junto al hijo que ambos tenían en común. Los medios de comunicación, además de reflejar la conmoción del mundo del espectáculo, hacían foco en la idea de "crimen pasional" y por primera vez instalaban en la agenda la “violencia doméstica”.

Para la justicia no importó que Monzón tenga una relación afectiva con Muñiz ni que tengan un hijo en común. La carátula del caso fue “homicidio simple” ya que la pareja se había casado en Miami y, por tal motivo no podía ser considerado como “agravado por el vínculo”. La violencia de género ejercida por el boxeador tampoco fue considerada un agravante en el caso pese a las reiteradas denuncias de la víctima. Veinte años después de aquel hecho se reconocería el femicidio como figura legal dentro del Código Penal argentino.

El caso además, fue el detonante para que un grupo de mujeres forme el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada. "El movimiento surge después del crimen de Alicia Muñiz" explica María Elena Gil en diálogo con 0223 "fue un caso movilizarte". "Hoy hablamos de violencia de género y patriarcado, pero hace 35 años no se hablaba del tema... se empezaba a hablar de violencia doméstica", dice.

"El Camm nace de un encuentro que se llamó Nueva Dimensión para el Conocimiento de la Mujer. Ese fue el organismo fundante podríamos decir. Con la recuperación de la Democracia se recuperaron también estos temas, imaginate que en dictadura nadie hablaba de violencia de género", dice Gil que si bien no es parte de las fundadoras del Camm, está en el Centro desde sus inicios.

"Nueva dimensión era un organismo muy querido por nosotras, muy convocante, en los encuentros siempre surgía el tema de la violencia de género... Luego el grupo se dispersó por la Argentina. En Mar del Plata Gloria "Goga" Rodas Galé fue la fundadora y el crimen de Alicia Muñiz fue el detonante. Monzón la mata el 14 de febrero y el 11 de diciembre del 88 empezamos a funcionar", agrega Gloria, otra de las integrantes históricas del Camm.

De acuerdo al relato de Gil, en un principio eran 20 las mujeres que formaban parte del Centro y para todas "fue un desafío muy grande porque en la ciudad no se hablaban estos temas. Era algo que se consideraba parte del ámbito privado".

"Esto no es un fenómeno meteorológico, fue un trabajo de lucha de años hasta que se visibilizaron las violencias como la violencia psicológica, la económica, los micromachismos sutiles... entonces nos organizamos en guardias que aún hoy mantenemos", recuerda María Elena.

"En un principio atendíamos en la mutual de OAM, después pasamos a otra casa del sindicato e madereros, hemos atendido en cafés o en un auto hasta que en 1993 después de un encuentro con una compañera exiliada se hicieron las gestiones y obtuvimos esta sede (Ubicada en Larrea 3291)

Para Gloria es importante aclarar que el Camm es un centro de apoyo y asesoramiento, no de ayuda porque "no hay una superioridad". En el espacio, las mujeres que se acercan participan de encuentros semanales en los que las mujeres que se acercan intercambian sus experiencias de vida y son asesoradas legalmente.

María Elena no va a olvidar la primer mujer que le tocó recibir en una guardia: presentaba signos evidentes de violencia física. "Pasaron miles de mujeres por acá, la primera vez que atendí a una mujer que llegó acá me quería morir", recuerda. En esta línea. Gloria agrega que en un principio las mujeres que se acercaban al Camm eran víctimas de violencia física. "Lamentablemente el maltrato psicológico, la violencia doméstica, el machismo estaba tan naturalizado que cuando venían a pedir ayuda era porque el marido las golpeaba y llegaban avergonzadas, era algo que no se visibilizaba"

María Elena la interrumpe y agrega que es "interesante" ver este cambio de época. "Antes venían con vergüenza por lo que les estaba pasando. Hoy todavía hay casos en los que llegan avergonzadas, pero vienen empoderadas", dice.

A lo largo de 35 años, con constancia, formación y dedicación, las integrantes del Camm instalaron en Mar del Plata la temática de violencia de género. En un principio realizaban visitas en sociedades de fomento y tenían que "camuflar" el encuentro para lograr que las mujeres se acerquen al espacio y se animen a contar sus experiencias. "De manera voluntaria y militante fuimos conformando un equipo de trabajo sólido, con compañeras formadas en la temática, sensibles, atentas a la palabra de quienes se acercaban solicitando apoyo asesoramiento y contención", dicen.

Consultadas sobre las condiciones en las que una mujer se acerca al centro, María Elena asegura que "Hay de todo. Vienen solas muchas veces, otras las acompaña algún familiar o alguna amiga y también pasa que en ocasiones primero vienen los familiares con la inquietud y después viene la mujer", detallan.

"Cada mujer que viene, sale distinta, aunque sea que venga una sola vez, no importa sale con herramientas", asegura María Elena al tiempo que resalta que el Camm tiene como objetivo "cambiar la vida de las mujeres víctimas de violencia".

Actualmente el Camm funciona con guardias los días Lunes Miércoles y Viernes de 14:30 a 17 y, además realiza capitaciones a personas interesadas en la temática de género y empresas que así lo requieran y se financia con lo recaudado en dichos cursos, el alquiler de la cochera del Centro y la ayuda que las mujeres que asisten al centro dejan a modo de retribución por el espacio.

Por último, consultadas sobre los desafíos que tiene el Centro, ambas son categóricas: "mantenernos como un espacio de referencia"

*Si atravesas situaciones de violencia podes acercarte al Camm o contactarte al 2236991474 o via mail a cammmdq@hotmail.com

https://www.0223.com.ar/nota/2023-2-14-7-52-0-de-la-gloria-a-la-carcel-a-35-anos-de-la-madrugada-en-la-que-carlos-monzon-se-convirtio-en-femicida