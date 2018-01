Tras la estafa del “pack fútbol”, se podrá ver el superclásico por televisión en Mar del Plata

Hasta este viernes, los partidos en Mar del Plata no se habían podido ver. Foto: 0223.

“¿Se puede ver el partido?”.

La pregunta se repite continuamente horas antes de cada encuentro que se disputa en el estadio José María Minella en el marco del Torneo de Verano. Sin embargo, la respuesta es no: como todos los años, cuando la cancha no se llena Cablevisión bloquea la transmisión en las ciudades en donde se disputan los partidos. Pero esta vez no debió ser así, al menos para aquellos clientes de la empresa que contrataron el “pack de fútbol” y debían tener la posibilidad de ver los partidos del verano.

En ese contexto, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic) intimó a Cablevisión a que modifique esta actitud y permita a aquellos marplatenses que pagan el servicio Premium ver los partidos del Torneo de Verano.

Mientras la empresa prepara el descargo a esta presentación desde el municipio remarcaron que Cablevisión está obligada a dar cumplimiento a la promoción que contrataron los vecinos de General Pueyrredon, es decir transmitir todos los partidos.

En ese marco, desde la empresa de cable confirmaron al municipio que aquellos clientes que tengan el servicio Premium podrán ver el partido de este viernes, Racing – Independiente, y el superclásico del domingo entre River y Boca.