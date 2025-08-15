Fuego, explosiones y autos incinerados: impresionante incendio al lado de un taller de equipos de GNC

Un impresionante incendio se registró este jueves por la noche en un depósito ubicado al lado de taller de prueba de equipos de GNC que obligó a que dos cuarteles de bomberos trabajaran en conjunto para apagar las llamas.

El fuego se desató el jueves poco después de las 23.30, cuando los vecinos de un depósito ubicado en 11 de Septiembre al 5700, casi Tierra del Fuego, en el barrio Domingo Faustino Sarmiento, empezaron a escuchar explosiones y al salir a la calle se encontraron con las llamas sobre un inmueble en el que había cuatro vehículos, que se usa como taller, lindante a un lugar en el que realizan pruebas hidráulicas de equipos de GNC.

Tanto personal de bomberos del cuartel Monolito como de Caisamar debieron trabajar para apagar el incendio, con ocho bomberos que realizaron una tarea a destajo por más de una hora y media.

Aunque lograron apagar las llamas, el lugar quedó muy dañado, y dentro fueron consumidos por las llamas cuatro vehículos, cuyos neumáticos generaban las explosiones que reportaron los vecinos de la zona. Los autos quedamos son una Renault Kangoo, una Ford F100, un Peugeot 404, un camión Kia con daños menores, un Chasis IVECO y una moto scooter, además de maquinas y herramientas varias.

Las imágenes muestran la ferocidad del incendio, pero por suerte al arribar al lugar personal policial se constató que no había personas heridas. El dueño del taller fue quien, tras ser avisado del incendio, llegó hasta allí y permitió que los bomberos accedan al interior del lugar.