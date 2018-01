Video: un exBoca insultó y empujó a una mujer en una cervecería

El exfutbolista de Boca Juniors y actual integrante del plantel de Rosario Central, Fernando Tobio, insultó y golpeó a una mujer en una cervecería rosarina y su accionar quedó grabado en un video que se viralizó en las redes sociales.

El violento episodio ocurrió este jueves por la noche en un bar del barrio Pichincha, de Rosario, ubicado en Brown al 3000, y tuvo como protagonista al jugador que se formó en las inferiores de Velez y que tuvo su paso por Boca Juniors y también por el club brasileño Palmeiras.

En las imágenes que circularon en las redes se lo ve a Tobio en el momento en el que insulta y golpea a una joven en la puerta de la cervecería Growler Garage.

"Eh, cuatro ojos me chupa bien la pija", fueron las palabras que usó en dos o tres oportunidades el futbolista para dirigirse a la joven.

Luego, se lo ve alterado y antes de irse del lugar se acerca a la mujer y se llega a ver, a través de las imágenes, que le da un golpe y un empujón.

Tras la difusión del hecho, el dueño de la cervecería, Guillermo Frisco, habló con el portal del diario La Capital, repudió la agresión y comentó que se comunicó con la víctima, quien le dijo que estaba bien.

"Repudiamos todo tipo de violencia y sobre todo la violencia de género. No quiero decir nada por ellas, pero las chicas me dijeron que estaban bien. Van habitualmente al negocio y les voy a volver a preguntar cómo están", expresó Frisco.

Además, el propietario de la cervecería relató que las chicas no pidieron asistencia médica, que él no vio lo que pasó porque estaba dentro del local y que no sabía que Tobio estaba allí, porque no lo conocía, pese a que integra desde hace algunos meses el plantel de Rosario Central.