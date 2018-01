El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de Pepsico

La medida de fuerza que paralizó la planta de Pepsico en el Parque Industrial ayer miércoles, rápidamente fue desactivada por una conciliación obligatoria establecida por 15 días corridos por el Ministerio de Trabajo de Nación. Ahora al reclamo del pago de un bono de fin de año deberán sumar un nuevo conflicto: la multinacional se niega a pagar el día de paro.

En diálogo con 0223, Diego Bruna, delegado del Sindicato Trabajadores Industrias de la Alimentación (Setia) en Pepsico, confirmó que la conciliación obligatoria fue acatada por el gremio y desde las 0 horas de este jueves los 670 trabajadores de la planta en el Parque General Savio trabajan con normalidad.

El conflicto se originó por la falta de pago de un bono de fin de año que desde hace 8 años la empresa paga a sus empleados y que en este 2017 alcanzaría unos 9.052 pesos.

"Los directivos de la empresa quieren que el bono sea no remunerativo, pero el Ministerio de Trabajo no homologa este tipo de acuerdos. Es un cambio realizado por este Gobierno y la empresa no quiere cumplir con su parte”, explicó Bruna.

Por otra parte, la medida de fuerza, con presencia en los lugares de trabajo, no fue aceptada por Pepsico, que se niega a pagar el dia.

“La empresa cerró las negociaciones y amenazó con no pagarnos las 8 horas. Lamentablemente se llega a esto y los que terminan perdiendo son ellos. Ayer Pepsico perdió medio millón de pesos por no pagar lo que nos corresponde”, concluyó el dirigente gremial.