Mar Chiquita Vóley hace su presentación en sociedad

Mar Chiquita Vóley comienza su camino a la A2 argentina, se presentará en sociedad este viernes en el Polideportivo Presidente Perón de Coronel Vidal. A las 20 jugará un amistoso ante GBEL de Buenos Aires. En la previa se hará una clínica con los chicos de la ciudad y a las 18 la fotografía oficial. La entrada es gratuita. El 13 de enero será el debut en Rosario.

Vidal comenzará a vivir otra Liga A2, como en el 2015. El día se iniciará con una clínica en la colonia municial y continurá por la tarde en el Polideportivo Presidente Perón con la fotografía oficial del equipo. A las 20 será el amistoso ante GBEL de Don Torcuato que servirá para que el público vaya conociendo el equipo.

Mar Chiquita tendrá en la zona a San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Club Rosario, Villa Dora, Tucumán de Gimnasia y Ateneo. El debut en la A2 será en Rosario, ahí enfrentará a Club Rosario a el sábado 13 de enero a las 21. El primer juego como local será el jueves 18 de enero ante Tucumán de Gimnasia a las 21:30 en el Polideportivo Presidente Perón.

De la fase de cuadrangulares clasificarán los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros y allí se conformarán dos nuevas zonas de cuatro equipos. Se enfrentarán todos contra todos y los dos mejores de cada una accederán a las semifinales. Esa instancia y la final se disputará al mejor de tres partidos.

Mar Chiquita tendrá entre sus filas a Rodrigo Ronda que tiene dos mundiales juveniles con Argentina, 4° puesto en el Sub 19 de México en 2007 y medalla de bronce en el Sub 21 de India en 2009, además de ser campeón del sudamericano sub 21 en Brasil 2008 y subcampeón en el Sub 19 de Rosario 2006. Además contará con otros dos vidalenses: Juan Luis Juárez y Franco Laurenti.