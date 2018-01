Se presentó el fútbol de verano y el lunes arranca la venta de entradas

Al final habrá fútbol en Mar del Plata. Todas las partes involucradas llegaron a un acuerdo y entendieron que no es lo mismo un verano sin que ruede la pelota en el José María Minella, como sucede desde hace 50 años. Por eso, con diferencias, con interminables reuniones, con dardos cruzados, hubo final feliz y la "Feliz", tendrá uno de sus eventos más icónicos. Este domingo, en el Balneario La Reina de Playa Grande, se realizó la presentación oficial donde informaron que el lunes a las 10 comenzará la venta de entradas para siete de los ocho encuentros que habrá en nuestra ciudad. El único que no, será el Boca-River del 21 de enero, que se podrán adquirir más sobre la fecha del partido.

Como es habitual, se brindó una conferencia de prensa con la presencia de todas las partes involucradas. Por la empresa organizadora, Torneos, estuvo el director general Alex Ganly; por el municipio fue el Secretario de Gobierno Alejandro Vicente; en representación del EMDER asistió el presidente Carlos López Silva; por los organismos de seguridad se hicieron presentes el titular de la Aprevide, Juan Manuel Lugones, y el subjefe de la Policía Bonaerense, Marcelo Sael, además del presidente de la Liga Marplatense de Fútbol, Roberto Fernández, y el director de Autoentrada.com, Eric López. Todo, bajo la conducción del periodista Leo Gallego, encargado de prensa de Torneos.

El primero en tomar la palabra fue Alex Ganly, que agradeció "el esfuerzo importante que hicimos todos para llegar a un acuerdo. Al Municipio, la Liga Marplatense, los organismos de seguridad. Queremos que el futbol se repita en invierno y que la familia vuelva a la cancha, y Mar del Plata nos permite que esto se pueda realizar así". Después, fue el encargado de entregar plaquetas al Municipio, a la Liga Marplatense de Fútbol y al Emder, por estos 50 años de trabajar en conjunto para traer un espectáculo tradicional al verano marplatense.

Por el mismo terreno fue Vicente, quien dijo que "en nombre del intendente Carlos Arroyo nos enorgullece presentar esta nueva edición. Con un formato distinto, pero con un importante trabajo que hicimos junto al EMDER. Este es un buen camino de inicio para que haya futbol durante todo el año y buscamos darle un nuevo marco al estadio José María Minella para cumplir con las reglas FIFA y que no nos tengamos que conformar con el fútbol de verano o la Copa Argentina, sino que también pueda ser escenario de partidos internacionales", aseguró. Y ante la consulta de si en algún momento sintieron que no iba a haber acuerdo y Mar del Plata se iba a quedar sin el torneo, fue contundente: "Desde el municipio nunca dimos por perdido el fútbol de verano,el intendente siempre nos dio instructivos para que hablemos y trabajemos para que se realice y no salga perjudicado", afirmó.

Tras recibir la plaqueta de Ganly, Roberto Fernández habló en boca de toda la Liga Marplatense de Fútbol y agradeció "estar en el momento justo y en la fecha justa. Durante todos los años de fútbol de verano, pasaron muchos presidentes por la LMF, y afortunadamente me toca a mi estar en esta 50° edición, y en nombre de todo el futbol marplatense, quiero agradecer por tenernos siempre presente y yo siempre digo que quienes estan 50 años, es porque no se quieren ir mas".

Por su parte, Carlos López Silva contó que "en el campo de juego se viene haciendo un trabajo desde hace bastante tiempo para que esté en excelentes condiciones. El año pasado hubo momentos de lluvia y el piso respondió, lo que sí puedo asegurar, es que se está trabajando sobre el drenaje. Después, por supuesto, dependemos de las cuestiones climaticas, que es algo que nos excede, pero hicimos todas las medidas precautorias que estaban a nuestro alcance".

Otro de los temas que siempre se roba la atención de la conferencia de presentación y que preocupa a marplatenses y turistas, es la seguridad. Las hinchadas que llegan a la ciudad en gran número, andan por las playas, se agolpan en distintos puntos de Mar del Plata y arriban a la cancha por distintos barrios, son siempre un llamado de atención. Pero Lugones llevó tranquilidad y explicó que "vamos a preocuparnos y ocuparnos de lo que pasa con la seguridad en los partidos de verano. Desde el.primer dia lo q nos pidio la gobernadora es que vuelva la familia a la cancha. Y el Torneo de Verano nos presenta un marco ideal para eso,porque viene la gente de la ciudad y turistas de todo el pais que tiene la posibilidad de ver a sus ídolos de cerca. Vamos a garantizar que en la ruta este todo bien y que no padezca la gente comun por el traslado de las hinchadas. Vamos a trabajar para que no exista lo que es habitual de hacer un banderazo en la playa perjudicando a quienes nada tienen que ver con el fútbol".

Y completó el subjefe de la Policía Bonaerense, Marcelo Sael, que fue contuntende: "Le queremos garantizar la seguridad a todos. La de la gente que va a la cancha, pero sobre todo a los marplatenses turistas que quieren disfrutar de la paz y la tranquilidad. Queremos asegurarles que las hinchadas van a estar custodiadas y van a estar sectorizadas en la ciudad, para que no molesten a la gente que no es parte del espectáculo futbolístico", aseguró.

La última palabra y también muy esperada, fue la de Eric López, el director de Autoentrada, el sitio por donde se venderán las entradas. La noticia más saliente es que el lunes a las 10 se comenzarán a vender los tickets para todos los partidos del verano, menos para el Boca - River del 21 de enero, que arrancará algunos días antes. En todos los encuentros habrá venta presencial y online por www.autoentrada.com o www.aefutbol.com. Por su parte, en el superclásico se venderán únicamente por la web para evitar las largas colas y por una cuestión de seguridad".