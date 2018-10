Buena imagen de la Selección Juvenil pese a la derrota

La Selección Juvenil de la Asociación del Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires (AFFEBA), conformada por jugadoras de entre 15 y 17 años, cayó 3 a 2 frente a un equipo de la escuela Tanghu de Chengdú, China. El partido se jugó en la cancha del club Mitre ante un importante marco de público. El martes a las 10, en el estadio José María Minella, ambos rivales volverán a enfrentarse.

El equipo titular que puso en cancha el cuerpo técnico que encabeza Cristian Rodríguez y completan Diego Ramírez junto a Fernando Mazzeo, tuvo a Tiana Novilla; Ximena Goffredo, Victoria Cainero, Guadalupe Mena y Sofía Boquete; Giuliana Moyano, Brisa Chávez, Rosario Álvarez Coudures y Fátima Alvarengo; Alba Chávez y Morena Barraza.

Luego ingresaron Micaela Cainero, Giuliana del Río, Celeste González, Morena Soler, Rocío Malcorra, Ailín Mungo y Milena Corona.

Arrancó muy bien el equipo visitante, que marcó su dominio con tenencia de pelota, precisión y velocidad, lo que le permitió encontrar y aprovechar los espacios para ponerse 2-0 a los 12 minutos del primer tiempo. El elenco de AFFEBA no hizo pie en esos minutos iniciales y lo pagó caro. Además de que le costó manejar el balón y sufrió en defensa, tuvo desconectadas a sus peligrosas delanteras porque lo que no inquietó al rival. Después, con algunas variantes posicionales implementadas por Fernando Mazzeo y Karen Díaz desde el banco, las piezas se acomodaron mejor y el mediocampo ya no fue zona liberada para las asiáticas. De esa manera, la defensa no quedó tan expuesta y respondió mejor.

AFFEBA pudo entonces recuperar más y mejor la pelota y casi llega al descuento con un desborde de Alba Chávez por la izquierda y un buen centro que no pudo empujar al gol Giuliana Moyano ingresando por el otro sector sobre los 27 minutos. Más allá de esa aproximación, las chinas fueron muy superiores en el segmento inicial, pero carecieron de precisión al definir y además se encontraron con una buena tarea de Tiana Novilla, segura en cada intervención.

En el segundo tiempo AFFEBA mostró una mejor imagen y fue protagonista, con buenos rendimientos de los relevos y una mayor coordinación de conjunto a la hora de defenderse. Al minuto, Giuliana del Río trepó por izquierda, enganchó hacia afuera y clavó un golazo de zurda para meter el descuento. Instantes después, nuevamente ganó la volante de Cadetes y metió un centro que Giuliana Moyano pifió a metros del arco con su zurda. De todas maneras, el desquite para la de San José llegaría minutos después, a los 13´ cuando de penal empató el partido.

El elenco de Mazzeo entró decidido a llevarse por delante a las chinas y lo hizo. Ganó la batalla en el mediocampo, donde creció la figura de Brisa Chávez, y con del Río generó atención para la defensa rival. De todas maneras, un nuevo desajuste defensivo y falta de comunicación, fue bien aprovechado por las precisas asiáticas para anotar el tercer gol sobre los 17 minutos.

El golpe no pegó tan duro en el equipo de AFFEBA, que con los buenos ingresos de las volantes y delanteras suplentes, se plantó en campo rival. Si no pudo llegar al empate fue porque le faltó conocimiento entre las jugadoras para poder hilvanar acciones de peligro, quedando limitadas solamente a lo que sucediera con la pelota detenida. El pitazo final generó un aplauso generalizado y la sensación de tranquilidad, porque después de un flojo arranque, el equipo mejoró y dejó una muy buena imagen que muestra el buen trabajo del presente y permite mirar con entusiasmo el futuro.