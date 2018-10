La opinión de los jóvenes sobre la Justicia y qué pueden hacer los empresarios para cambiarla

En el Coloquio de Idea, Juan Pablo Scaserra, presidente de Idea Joven y gerente de Banca HSBC Argentina presentó una encuesta realizada a jóvenes de entre 18 y 40 años, llamada “La justicia en la mirada de los jóvenes”, entre personas que trabajan en empresas, desde pyme hasta multinacionales

Entre los resultados de la encuesta, Scaserra mencionó: “A la mayoría de los jóvenes les interesa mucho el tema de la Justicia. Al mismo tiempo les preguntamos si piensan que funciona y el 95% dijo que piensa que no funciona en forma ni eficaz ni independiente. Que algo te interese no implica que sepas del tema, el 44% no sabe cómo se elige un juez y el 64% no sabe cómo se remueve un juez”.

Por otro lado, detalló: “El 97% de los jóvenes cree que en casos de corrupción hay impunidad, lo que produce sentimientos de bronca, frustración y desesperanza, pero también provoca un llamado a la acción”.

Y en ese sentido, opinó: “Como sociedad no podemos permitir que esto sea así y tenemos que hacer algo: un cambio cultural que tenemos que promover nosotros. La única forma de lograr que los buenos ganen es que nosotros, los buenos, no dejemos a los malos a hacer su trabajo. Por eso: ‘El momento es ahora y soy yo’”.

A su turno, el director de Idea y socio de Bulló Abogados, Guillermo Lipera, consideró que en términos judiaciales se está dando un “punto de inflexión”. “Obviamente no se pueden revertir décadas de inercia en uno o dos años, pero ya empezó a cambiar la tendencia. El caso de (Eduardo) Freiler es un ejemplo (N. de R.: destituido por mal desempeño de sus funciones a partir de denuncias por corrupción). Cuando hicimos la presentación por el pedido le teníamos muy poca fe”, profundizó.

“Me parece muy importante el resultado de la auditoría. Lo más importante no es lo que ya se hizo, sino que vamos a hacer muchas denuncias. Hay varios jueces que me mandaron mensajes, pero no le tenemos miedo a ninguno. Ningún juez que trabajó mal se la va a llevar de arriba”, advirtió.

Y añadió: “La auditoría vino para quedarse y su función principal es la de prevenir. Si esta auditoría hubiese existido no hubiéramos tenido esa matriz sistémica de corrupción que terminó en la causa de los cuadernos. Dicho de otra manera: si hubiésemos tenido jueces buenos que se hubieran sentido auditados, se hubieran frenado mucho antes. Muchos jueces fueron cómplices por omisión o comisión. Bajo el sistema de sobreseimientos exprés, cajoneando los expedientes y haciendo rechazos sin límite. Esto generó un ambiente de impunidad porque el denunciante terminaba siendo denunciado”.

“En la causa de los cuadernos tenemos la gran oportunidad de empezar a cambiar ese sentimiento de la juventud y de la ciudadanía de que hay impunidad. Hacemos votos para que los jueces que intervienen en la causa vayan adelante y todo aquel que delinquió, sea quien sea, vaya preso”, expresó.

Por su parte, el editor de Política y Justicia del diario Clarín, Claudio Savoia, aseguró que “la causa de los cuadernos demuestra que se revirtió la inercia en los tribunales”. Y abogó por “estar muy atentos cada uno haciendo lo suyo. Las auditorias sirvieron y podrán ser herramientas para denunciar ante el Consejo de la magistratura”.

“El costo hundido para nosotros de la corrupción no es solamente el dinero que intentan recuperar. Cuantos empresarios o emprendedores se quedaron afuera porque había un club de obra pública que acaparaban todo”, dijo Savoia y consideró que “el desafío es sostener los esfuerzos, no desanimarse ni renunciar”.

“La Cámara de Casación Federal dijo que los delitos de corrupción son imprescriptibles, se pueden seguir investigando y condenando en base al art. 36 de la corrupción que dicen que es un atentado contra la Constitución Nacional. Tenemos que cuidar estos avances”, pidió.

El periodista consideró imperioso elaborar una nueva Ley del Consejo de la magistratura que sea constitucional. “La que tenemos fue del kirchnerismo, que controló al Consejo tocando su composición. Necesitamos una nueva, así que legisladores a moverse”, instó.