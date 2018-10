Expertos destacaron la necesidad de reformar profundamente el sistema judicial

En el 54° Coloquio de Idea, expertos condenaron la corrupción del sector jurídico y pidieron que los jueces comiencen a “rendir cuentas”. Además, consideraron fundamental el compromiso del sector privado para colaborar, prevenir y reportar los delitos, en el panel “Justicia e instituciones: es aquí y es ahora”.

Gustavo Ferrari, Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, explicó que “las instituciones no son los edificios, o las normas o los códigos, son sus personas, que habitan esos edificios, que interpretan y aplican la ley. Y las personas valores. Esta es la forma en que planteamos la reforma del sistema judicial. Con principios institucionales que iluminan la reforma”.

“Lo que determina que un país sea desarrollado es la posibilidad de que los ciudadanos accedan a derechos. Dentro de ese acceso, está el acceso a la Justicia que es también interpelarnos a todos como administradores de justicia. Cuando un expediente se termina a tiempo o cuando se dice la verdad, también se está administrando justicia. El poder administrador, un abogado pro bono, las ONGs, eso ya es un sistema de arbitraje sin entrar en el sistema judicial”, explicó el ministro.

Destacó que esos valores y principios fueron enmarcados en una decisión política que tomó la gobernadora María Eugenia Vidal de combatir las mafias, reformar el sistema penitenciaron, el sistema judicial, luchar contra el narcotráfico y el juego ilegal y clandestino. “Esto enmarca la reforma del sistema de justicia”, sostuvo.

“La primera Ley en el marco del proyecto de reforma judicial integral, es la creación de la comisión permanente de mapa judicial. Donde se evalúa el funcionamiento de la Justicia en la provincia, que ve dónde se necesita un juzgado, donde hay congestión y permite tomar decisiones sobre esa información”, dijo Ferrari.

El ministro de Justicia de la provincia aseguró que “están cambiando el sistema de enjuiciamiento y de selección”. Haciendo hincapié en la selección de los jueces, Ferrari destacó que “en vez de enjuiciarlos, hay que ver cómo los elegíamos”.

El funcionario destacó que “ahora será obligatoria la Escuela Judicial de la Nación, que enseñe a ser juez y fiscal. Queremos que se despolitice el sistema”. “Estamos interviniendo sobre la totalidad de los códigos. Por ejemplo, el código procesal penal nuevo, que estamos enviando a la Legislatura, donde el Estado va a estar obligado a asistir, escuchar e informar a la víctima”.

“Se sancionó por unanimidad en el Senado la nueva Ley de procedimiento laboral de la provincia. La Justicia va a tener tribunales unipersonales. En conjunto con Ley de ART. Esta reforma integral del sistema, está enmarcada en algo que vamos a notar luego de varios años, no va a ser inmediato el efecto en la provincia. Pero enmarca una convicción y decisión política de la gobernadora que invade absolutamente todo. Es un cambio de valores”, aseguró.

Además, adelantó que habrá una cárcel exclusiva para jóvenes entre 18 y 21 años, “moderna con escuela, talleres, huerta, centros de reciclado y de (combate de) adicciones”. Y destacó que “esta última es clave para entender el problema de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de las circunstancias del desorden suceden por el narcotráfico”.

La periodista de Política e Investigación del diario La Nación, Maia Jastreblansky, habló sobre los casos de corrupción y presentó cifras que arrojó la auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura: “el 90% de las causas no llegan a procesamiento, el 5% no se revuelve y termina en prescripción, que es el síntoma más extremo del fracaso del sistema judicial”.

Jastreblansky recordó muchos casos judiciales donde “falló las Justicia” y entre ellos destacó el atentado a la AMIA, donde “sigue impune las dos causas por encubrimiento al atentado y la muerte del fiscal Alberto Nisman que lo investigó”.

Consideró que el caso de “los cuadernos de las coimas son el punto de inflexión”, y que “parece romper con esa inercia de las que estamos acostumbrados”.

Recordó que “Norberto Oyarbide sobreseyó a los Kirchner por enriquecimiento ilícito en el 2009, para ese entonces el sistema de recaudación de coimas estaba muy aceitado, y su patrimonio en blanco aumentó 572% desde su llegada a la Casa Rosada”. Y reprodujo un video en el que el juez dice que “le apretaron el cogote”. “Los Oyarbide dañan la credibilidad de la Justicia”, concluyó.

La especialista destacó “la salida de Eduardo Freiler y otros camaristas muy cuestionados”, y también “la Ley del Arrepentido que dio dinamismo a la causa de los cuadernos”. Pero consideró que “así y todo, las encuestas del Ministerio de Justicia muestran que el 88% no cree en la Justicia penal y si bien la responsabilidad es de los jueces, también es de todos”.

“Tenemos que ser denunciantes no arrepentidos, no nos preguntemos quien será el próximo Lázaro Báez del Gobierno. Estemos muy atentos para q sea un punto de inflexión, depende de nosotros no dejar que esto quede en el olvido”, exigió Jastreblansky.

A su turno, el analista político, Marcos Novaro, expuso un panorama de las expectativas de la población sobre lo que se viene. El analista consideró que “hay funcionarios que están trabajando y hay voluntad del cambio que ya está en marcha”. Y abogó ese optimismo afirmando que “hay señales de que, a pesar de mal humor, la voluntad de cambiar no está decayendo. La crisis misma está asociada a serias dificultades en el Estado que llevan a consolidar un ánimo fiscalista, de atención al modo en que se gasta en el Estado y los desequilibrios que lleva un gasto excesivo y compromete a la sociedad a colaborar en el esfuerzo y por eso está asociada la exigencia de más equidad, compromiso y transparencia”.

Presentó una encuesta de Opinaia, realizada en el mes de octubre, que confirma la amplia compresión del problema fiscal y la visión del ajuste.

“Preguntamos la confianza que tienen en la Justicia alrededor del caso de los cuadernos, las opiniones están divididas un 55% consideraron que va a quedar impune y el 41% que se va a hacer justicia”, expuso Novaro. Y con respecto de la responsabilidad, el 73% consideraron que tanto funcionarios como empresarios tuvieron la misma responsabilidad.

“En este contexto, lo que pueden hacer los empresarios es reconocer el problema, que sin duda los afecta no solo por la causa de los cuadernos. No es nueva la preocupación por la corrupción en el sector privado”, reflexionó.

En referencia a las preocupaciones, surgió que se trata de “combatir esta imagen y el peligro de cortar nuestra tradición empresaria. Cortar la visión negativa de los hombres de negocios. Se termina alimentando una crítica que genere una ola populista con un tipo de regreso a visiones muy intervencionista de la economía. Esa es una de las preocupaciones. Hay que atender como evitar que eso suceda”.

“La gestión de Cambiemos no ha hecho lo suficiente para mejorar la relación con las organizaciones del campo empresario. El mundo empresario cambio en la última etapa del kirchnerismo por miedo, amenazas y reacciones de formación de consensos y búsqueda de canales de comisión con la sociedad. El Foro de Convergencia Empresaria es una experiencia muy interesante y es una pena que el Gobierno de Cambiemos no lo haya potenciado”, consideró Novaro.