Cuadernos: incertidumbre entre los empleados de Textilana tras la detención de Sergio Todisco

La preocupación no cesa entre los empleados de la fábrica Textilana: a los cerca de 90 despidos ocurridos durante este año, se agregó la detención de Sergio Todisco, dueño de la empresa. Ahora los rumores sobre un posible cambio de firma, genera mayor incertidumbre.

En diálogo con 0223, María Demateis, integrante de la Comisión Interna de la empresa textil de ruta 88, sostuvo que ante un eventual cambio de firma, “los empleados perderían su antigüedad”, aunque aclaró que por ahora “sólo es un rumor”.

“Está corriendo un rumor donde aparentemente cambiaría de firma. Y eso preocupa, porque terminarían con la antigüedad de la gente, por muy poco dinero. Es el único capital que tiene el trabajador. Es un tema que preocupa y mucho”, explicó Demateis.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-10-22-19-51-0-cuadernos-de-la-corrupcion-sergio-todisco-pidio-declarar-como-arrepentido

La detención del dueño de Textilana, que produce los sweters Mauro Sergio, acusado por el juez Claudio Bonadío de ser el presunto testaferro de Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner, no pasó desapercibido entre los cerca de 480 empleados, que en lo que va del año, ya debieron ser testigos de la desvinculación de casi 90 compañeros.

“Para los trabajadores, produce indignación este caso y por la ostentación de dinero y por la situación en general de la fábrica. Hace dos semanas despidieron a 4 tejedores y desde ese momento no hubo otra desvinculación. Pero estas versiones sobre el cambio de firma, sumado a que la empresa no está aceptando licencias psiquiátricas y no paga esos días de enfermedad, sumas más inquietud. Ahora niegan las licencias y desconocen los certificados de los psiquiatras”, concluyó la trabajadora.