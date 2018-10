Sporting cayó y Mar del Plata Club amplía su ventaja

Try Joaquín Rodón en el triunfo del líder Mar del Plata Club.

Se disputó este sábado la fecha 7 del Torneo Regional Pampeano A Campeonato, en donde Comercial dio la nota de la jornada al vencer a Sporting en la Villa Marista. El que se aprovechó fue Mar del Plata Club, que goleó a Sportiva y amplió su ventaja en la punta. En Valle Hermoso volvió a ganar San Ignacio, esta vez ante Universitario.

En Santa Celina el único puntero Mar del Plata Club dio una muestra de buen rugby al vencer por 43 a 14 a Sportiva, con una gran diferencia que ya había sacado en la primera parte (36 a 0). Los tries del equipo de "Nona" Urrutia fueron de Pedro Hernández (2), Juan Montone (2), Leonardo Sestelo (2) y Joaquín Rodón. En los bahienses hubo tries de Alexis Fernández Terenzi y Tomás Rojo.

En la Villa Marista la nota de color fue "Celeste", ya que Comercial derrotó al último campeón Sporting por 42 a 31. Los tries del equipo de Sierra de Los Padres fueron de Héctor Sandullo, Juan Ignacio Kaspin, Gerardo Vouilloz, Marco Gasparri, Bautista Farise y Fausto Irigoyen, en tanto que en el local marcaron Joaquín García Argibay (2), Manuel Farro, Gastón García Argibay y Federico Spinelli.

En Valle Hermoso el que se hace fuerte es San Ignacio, que con el triunfo 26 a 11 sobre Universitario pudo trepar a la cuarta posición. Hubo una gran tarea de Rafael Riego con 19 puntos (cuatro penales, una conversión y un try) más un try penal, en tanto que en Uni hubo un try de Agustín Casanegra y dos penales de Ignacio Osorno.

Torneo Regional Pampeano A Campeonato Fecha 7:

San Ignacio 26 - 11 Universitario

Mar del Plata Club 43 - 14 Sportiva

Sporting 31 - 42 Comercial

Posiciones:

Mar del Plata Club --- 28

Sporting --- 22

Comercial --- 19

San Ignacio --- 5

Sportiva --- 14

Universitario --- 1

Próxima Fecha 8° (13-10)

Comercial - San Ignacio

Sportiva - Sporting

Universitario - Mar del Plata Club

Torneo Regional Pampeano B Campeonato:

Los 50 21 - 55 Argentino

Los Cardos 10 - 26 Uncas

Universitario - Biguá (Domingo 7)

Posiciones:

Argentino BB --- 28

Uncas --- 25

Los Cardos --- 20

Biguá --- 11

Universitario BB --- 6

Los 50 --- 5

Próxima Fecha 8° (13-10):

Biguá - Los 50

Uncas - Universitario BB

Argentino BB - Los Cardos

Torneo Regional Pampeano B Reclasificatorio (Domingo 7):

Santa Rosa - Pueyrredon

Racing - Unión del Sur

El Nacional - Los Miuras

Torneo Regional Pampeano A M19:

San Ignacio 14 - 22 Universitario

Mar del Plata Club 21 - 20 Sportiva

Sporting 39 - 26 Comercial

Torneo Regional Pampeano B M19:

Los 50 13 - 35 Argentino

Los Cardos 65 - 5 Uncas

Universitario - Biguá (Domingo 7)



Copa Imágenes MDQ Oro:

Unión del Sur 29 - 14 Comercial (Intermedia)

Unión del Sur 14 - 72 Comercial (Primera)

Semifinales Copa Imágenes MDQ Plata:

Campo de Pato 55 - 19 Necochea

Los Cardos 29 - 16 Los 50