Todos los ganadores del 33º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata dio a conocer los ganadores de la 33° edición. “Entre dos aguas”, de Isaki Lacuesta, ganó el premio a la Mejor Película de la Competencia Internacional.

El jurado integrado por María Alché, María Bonsanti, Valèrie Massadian, Lluis Miñarro y Andrei Ujica, eligió una historia en la que el documental y la ficción se resiginifican en una experiencia física y conmovedora. Además su protagonista, Israel Gomes Romero, fue elegido como Mejor Actor de la Competencia Internacional por “Entre dos aguas”.

En la misma competencia, Judy Hill fue reconocida como Mejor Actriz por “What You Gonna Do When the World's on Fire?”, quien fue ovacionada y agradeció todo el apoyo del público. Hill celebró, además, la premiación de su director, Roberto Minervini, quien se llevó la estatuilla a Mejor Dirección. Mientras que el Mejor Guión fue para “Belmonte” de Federico Veiroj.

El premio especial del jurado fue compartido por “Chuva é cantoria na aldeia dos mortos”de João Salaviza y Renée Nader Messora, y “Vendrán lluvias suaves” de Iván Fund.

El jurado de la Competencia Latinoamericana, integrado por Adam Cook, Camila Donoso y Lee Sang-yong reconoció a “Fausto” de Andrea Bussmann con el premio a la Mejor Película; mención especial del jurado al largometraje “Las cruces” de Teresa Arredondo Lugon, Carlos Vásquez Méndez. El premio a Mejor Cortometraje fue para “El cementerio se alumbra” de Luis Alejandro Yero.

En la Competencia Argentina, “El árbol negro” de Máximo Ciambella y Damián Coluccio fue elegida como Mejor Película; en tanto que los cortos “Aquel verano sin hogar” de Santiago Reale y “Mientras las olas” de Delfina Gavalda y Carmen Rivoira compartieron el premio a Mejor Cortometraje. La mención especial del jurado fue para “Julia y el zorro” de Inés Barrionuevo. El jurado estuvo integrado por Andy Starke, Violeta Kovacsics y José Luis Torres Leiva. Mientras que en la Competencia Work In Progress, los miembros del jurado: Chiara Marañon, Nico Marzano y Hernán Musaluppi premiaron como mejor proyecto a“Los conductos” de Camilo Restrepo.

Estados Alterados, la nueva categoría incorporada a los premios oficiales de esta edición, contó con los jurados Laura Huertas Millán, Natalia Marín, Mark Peranson, quienes eligieron a “Chaos” de Sara Fattahi y “Casanovagen” de Louis Donschen en la categoría Mejor Película. A su vez el Premio del Público fue para “If beale street could talk” de Barry Jenkins.

Además, en la Competencia Banda Sonora Original, la película ganadora fue “Los knacks: déjame en el pasado” de Mariano y Gabriel Nesci. Por su parte Crítica Joven premió a la mejor ópera prima internacional a la película “Terra franca” de Leonor Tales. Y CINE.AR eligió a “Mientras las olas” como Mejor Cortometraje.