Entregaron los premios no oficiales del 33° Festival Internacional de Cine

El 33° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), uno de los quince festivales de cine más importantes del mundo y único clase A de la región, entregó este sábado los premios no oficiales en los que se destacaron realizadores de Argentina, la región y el mundo.“Muere, monstruo, muere”, del director argentino Alejandro Fadel, resultó la película más premiada, llevándose cuatro distinciones.



La ceremonia de premiación contó con la presencia del Vicepresidente del INCAA, Fernando Juan Lima, la Directora Artística del Festival, Cecilia Barrionuevo y jurados como: las actrices Leticia Brédice y Luisa Kuliok.

AADA - Asociación Argentina de Directores de Arte Audiovisuales

Mejor Dirección de Arte de Película Argentina:

Laura Caligiuri, por la película “Muere, monstruo, muere” dirigida por Alejandro Fadel.

ARGENTORES - Sociedad General de Autores de la Argentina

Mejor Guión de Película Argentina:

Pablo Cruceño y Fernando Martín Restelli, por la película “Construcciones”

DAC - Directores Argentinos Cinematográficos

Mejor Director/a Nacional de Pelicula Argentina:

Mónica Lairana por la película “La Cama”

FNA - Fondo Nacional de las Artes

Mejor Cortometraje Argentino:

Compartido por Leandro Listorti, por el corto “Petit Daguerre” y Cecilia Kang, por “Bicicletas”

EDA - Asociación Argentina de Editores Audiovisuales de Argentina

Mejor Montaje en Competencia Internacional:

Marie-Hélène Dozo por la película, “What You Gonna Do When the World's on Fire?”



FIPRESCI - Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica

Mejor Película Argentina:

“El árbol negro”, de Máximo Ciambella y Damián Coluccio

Greenpeace

Reconocimiento a la película que Incentive los Valores del Cuidado del Medio Ambiente:

“El árbol negro”, de Máximo Ciambella y Damian Coluccio



RECAM - Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del Mercosur

Mejor Película Mercosureña en Competencia Latinoamericana:

"Las cruces", de Teresa Arredondo Lugon y Carlos Vásquez Méndez

SADAIC - Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música

Mejor Música de Película Argentina:

“Muere, monstruo, muere”, de Alejandro Fadel

SAE - Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales

Mejor Edición de Película Argentina:

Andrés P. Estrada, por la película “Muere, monstruo, muere”

SAGAI - Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes

Patacón Estímulo a la Mejor Actriz Argentina - Patacón Estímulo al Mejor Actor Argentino:

Sandra Sandrini, por la película “La cama”, dirigida por Mónica Lairana.

Víctor López, por la película “Muere, monstruo, muere”, dirigida por Alejandro Fadel.

SICA - Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina

Premio Tato Miller, en la sección Competencia Latinoamericana:

“Las cruces”, dirigida por Teresa Arredondo y Carlos Vazquez Mendez

SIGNIS - Asociación Católica Mundial por la Comunicación

Mejor Película de la Competencia Internacional:

“Cassandro El Exótico”, de Marie Losier

Asociación de Directores de Cine PCI

Innovación Artística a una Ópera Prima Argentina:

Alessia Chiesa, por la película “El día que resistía”



Menciones especiales

Natural Arpajou, por “Yo, niña”

Fernando Martín Restelli, por “Construcciones”

Panorama Argentino

Mejor Película de la Sección Panorama Argentino:

“Tampoco tan grandes”, dirigida por Federico Sosa

Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina

Mejor Película:

“In fabric”, de Peter Strickland

Mención especial:

“Skate kitchen”, de Crystal Moselle