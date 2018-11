Las verduras de Mar del Plata cada vez tienen más variedad de agroquímicos

Desde Bios sugirieron a las autoridades municipales revisar con criterios estadísticos, la forma y períodos de las tomas de muestras, así como sostener en el tiempo los objetivos, para poder hacer seguimientos y proyecciones, antes que reunir datos imposibles de comparar.

“Lo que más nos preocupa es que se encontró mucho de una sustancia que se llama clorpirifos. Hace un par de meses fue prohibido en Estados Unidos porque las evidencias del daño cerebral que causan eran insoslayables” contó Silvana Luján en charla con Radio 10.

Bios emitió un comunicado de alerta sobre la peligrosidad de las sustancias porque justamente el agrotóxico primero de la lista en cantidad y frecuencia hallado en los análisis es el clorpirifos, prohibido este año por la EPA (la Agencia de Protección Ambiental norteamericana).

"Estamos convencidos de que la reconversión agroecológica es la única alternativa a este modelo químico, que aun con controles, buenas prácticas agrícolas y penalizaciones, no deja de ser una amenaza cierta, comprobada y recurrente a la salud de todos los consumidores", señala la asociación en el final de su reciente comunicado.

Luján, además, expresó tajante: "No solamente estamos portando estas sustancias en nuestros cuerpos, sino que la evidencia de la emergencia de patologías asociadas a esto es brutal. La ordenanza de 1.000 metros sigue vigente y no se está cumpliendo. Ya juntamos suficiente evidencia. No sé que más hace falta", concluyó.