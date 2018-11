Con rotundo éxito, comenzó el 1º Campeonato Sudamericano de Surf adaptado

Categorías Ambos géneros



AS -1 Parado / Stand

AS -2 Parado / Arrodillado / Stand / Kneel

AS - 3 Vertical / Upright

AS - 4 Acostado / Prone

AS - 5 Asistido / Assist

AS - VI Imposibilitado Visualmente / Visually Impaired

AS - Atletas con Discapacidad Intelectual

Cronograma de actividades

• 10.00 Comienzo de las clínicas de Surf Adaptado (a cargo de Juan Benito , Lucas Rubiñio y Fernando Elichiribehety) de la misma participaran alumnos de las escuelas e instituciones especiales de la ciudad de Mar del Plata.

La misma constara de 3 estaciones:

Estación 1: En la primera estación, se llevará a cabo la enseñanza teórica y práctica sobre la colocación de los trajes de neoprene para realizar la actividad dentro del mar.

Estación 2: En este parte de la clínica se darán todas las indicaciones sobre las medidas de seguridad dentro del mar. Se realizará un acondicionamiento físico previo para el ingreso al agua.

Estación 3: Ingreso al agua e inicio de la clínica de surf adaptado

El tiempo determinado para cada estación dependerá de la cantidad de participantes. (aproximadamente 15 minutos)

• 12.00 Desfile de los participantes del Campeonato / Ceremonia de las Arenas / Palabras de las autoridades

• 13.30 Almuerzo de camaradería

• 14.30 Comienzo de las clínicas de Surf Adaptado turno tarde (a cargo de Juan Benito , Lucas Rubiñio y Fernando Elichiribehety) en la misma participaran alumnos de las escuelas e instituciones de la ciudad de Mar del Plata , competidores del sudamericano de surf adaptado y público en general con inscripción previa en info@asasurf.org.ar

La misma constará de las mismas 3 estaciones explicadas para el turno mañana

• 16.00 Charla de Medio Ambiente cargo de Gustavo Huici Director Ejecutivo Surfrider Argentina

• 16.30 Turismos Accesible a cargo de la Facultad de Turismo de la UNMdP

• 17.00 Encuentro de atletas nacionales e internacionales para transmitir sus experiencias

• 17.45 Música en vivo

• 18.00 Tercer Tiempo



Sábado 10 de Noviembre

• 07.30 Desayuno de los competidores

• 08.30 Comienzo de la competencia

• 16.30 Fin de la competencia

• 17.00 Entrega de premios con la presencia de autoridades

• 17.30 Cierre a cargo de la Banda ONG.Encuentro

• 18.00 Tercer tiempo

• Cronograma sujeto a cambios