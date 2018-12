Alquileres de verano: en Villa Gesell desmienten el informe de la Defensoría

La semana pasada la Defensoría del Pueblo bonaerense difundió un relevamiento que tuvo su réplica en varios medios nacionales y provinciales y que molestó en gran medida al Centro de Martilleros y Corredores Públicos de Villa Gesell (Cmcp).

Luego de que el organismo provincial afirmara que los aumentos de alquileres temporarios para el próximo verano registraban subas superiores al 50% en los principales destinos turísticos bonaerenses, el Cmcp geselino emitió un comunicado dirigido al secretario de Turismo municipal, Emiliano Felice, para manifestar su preocupación por las cifras publicadas y un rechazo absoluto a los valores indicados.

En dialogó con el sitio Telégrafo, Felice resaltó el “disgusto” generalizado de varias instituciones y cámaras empresarias geselinas por el informe difundido. “Me han venido a ver muchas personas para ver de qué manera aclarar que esas cifras no son reales. Sobre todo desde inmobiliarias y martilleros y algunas cámaras hoteleras. Nos parece importante responderle a la Defensoría: lo de los aumentos no es así, no es cierto”, sentenció el secretario.

En la nota, el Cmcp rechaza de plano las publicaciones realizadas por diversos medios a partir del informe del organismo y recalcan haber trabajado desde hace más de cuatro meses “en la tarea de concientizar, persuadir y lograr que las diferentes partes integrantes del sector inmobiliario de Villa Gesell, apliquen conductas y acciones responsables en la fijación de las tarifas para los inmuebles de alquiler temporario”.

“Realizamos diferentes reuniones de trabajo con todos los profesionales inmobiliarios de cada sector de nuestra ciudad para arribar a tarifas criteriosas, que dependiendo del sector, sus prestaciones y ubicación, expresan valores competitivos en una realidad compleja, con recesión, inflación e inestabilidad cambiaria” sumó la entidad en uno de los párrafos de su misiva.

En esa línea, los martilleros geselinos afirman que el “resultado del esfuerzo de nuestra entidad posibilitó un incremento máximo en las propiedades de las diferentes categorías que varía del 10 al 30% para el sector premium”.

Desde el Cmcp no tienen dudas de que, “dada la contrariedad y falsedad del informe, creemos que el mismo perjudica a nuestra ciudad y el esfuerzo realizado por cada sector para recibir la nueva temporada”. “Fundamentalmente desestima todo el trabajo que responsablemente realizó esta entidad profesional para fijar tarifas responsables”.

Por último, Felice consideró en diálogo con este medio que “los incrementos en Villa Gesell están realmente por debajo de la inflación que se proyecta” y agregó: ”Está claro que nosotros apoyamos la postura del centro de martilleros, porque sabemos del trabajo que vienen realizando para sugerir tarifas razonables a los propietarios y unificar criterios”.