Padece una grave enfermedad y necesita una medicación con urgencia, pero la obra social se niega a brindarla

Ramiro Gallardo tiene 8 años y padece Hemofilia Severa. Para poder seguir con su vida con normalidad, necesita una medicación que no se encuentra disponible en Argentina y que la obra social a la cual pertenecen con su familia se niega a brindarles.

Es por ello que su familia se encuentra desesperada y junto a los docentes de la escuela a la que el niño asiste comenzaron una campaña de visibilización para que la prestataria del servicio de medicina, la Obra Social de Petroleros (Ospe), revierta la decisión.

"El lunes recibimos la negativa", contó a 0223 Yennifer, la mamá del nene, desde el hospital en el que se encuentra internado el menor.

Hace ya algún tiempo que los médicos diagnosticaron que Ramiro rechaza la "medicación normal" que se le otorga a un paciente que padece la misma enfermedad. Por ese motivo se buscó otra alternativa, "pero tampoco le hace bien".

"Él necesita un remedio, hemlibra emicizumab, que no se vende en Argentina porque no está autorizado por la Anmat", sostuvo la mujer. "Pero la obra social puede traerlo, y eso nos habían dicho en un principio, sin embargo el lunes nos dijeron que no", exclamó la madre.

"Están jugando con su vida", se descargó Yennifer y finalizó: "Él ahora está sin cobertura, necesita la medicación con urgencia porque es una bomba de tiempo sino".

Para comunicarse con la familia, escribir al Facebook Yenny Gallardo.