El drama de un joven con la prepaga: padece esclerosis múltiple y le niegan el tratamiento

Agustín Párraga tiene 35 años y desde 2012 padece esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta el sistema inmunológico. Sus médicos lo indicaron un cambio de medicación, pero la prepaga Thema - de la que es cliente hace diez años - se niega a cubrirle el tratamiento.

Agustín vive un calvario con la prepaga desde hace un año, cuando sus médicos de la clínica Pueyrredon de Mar del Plata y del Hospital Fleming de Buenos Aires le indicaron para afrontar el tratamiento Cladribina Mavenclad, Virosol y Vitamina D, medicamentos que le costarían más de cinco mil dólares al mes. Pero su prepaga no se los facilita. "Me la pase yendo todo el invierno a Thema para tratar de resolver el tema pero no tuve ninguna respuesta. Es un tratamiento de mucha plata que es imposible para cualquier persona", razonó.

Ante esta situación, el joven no tuvo más remedio que volcar su reclamo a la Justicia y presentó un recurso de amparo que un juez falló a su favor. "Agoté todas las instancias legales y Thema sigue sin cumplir con el tratamiento que necesito", aseveró en diálogo con 0223.

Agustín Párraga lucha contra su prepaga hace un año. Foto: 0223.

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica que no tiene cura, de origen autoinmune, que afecta al 100% su calidad de vida. Agustín es estudiante, trabajador y frecuente deportista y cada vez que se siente mal, por la falta del tratamiento adecuado, asegura que no puede hacer "absolutamente nada".

"Soy cliente de la prepaga hace muchos años. Pago la cuota todos los meses y ellos no hacen nada. No me dan ningún tipo de respuesta. Sabiendo que tengo dificultades, me exigen un montón de papeles que me los rebotan", lamentó.