Trabajadores de una fábrica de fideos tomaron la empresa: les deben los sueldos desde agosto

Trabajadores de la fábrica de fideos Kernis SA se encuentran siendo víctimas de un conflicto laboral muy grande: desde el mes de agosto que los responsables de la empresa les adeudan sus salarios.

Por ello, hace más de un mes que los 14 empleados que se encuentran en la misma situación resolvieron tomar la planta ubicada en República de Cuba 146. La mayoría posee más de 30 años de antigüedad en sus puestos.

Aunque por el momento no hay causa judicial abierta, los trabajadores se encuentran en pleno proceso de negociaciones extrajudiciales con los empresarios. El martes pasado se desarrolló la tercera audiencia en el Ministerio de Trabajo entre las partes, y el lunes habrá una nueva.

"De no llegarse a un acuerdo, se iniciarán medidas legales", explicó el abogado de los trabajadores, Marcos Romero.

El conflicto comenzó en agosto de este año, cuando los trabajadores no recibieron sus salarios correspondientes por el mes de julio y fueron notificados que no continuarían en sus puestos debido a que no tenían los recursos necesarios para poder abonarles.

De parte de la empresa sostienen que la situación es de vieja data y se desentienden de la responsabilidad, haciendo cargo a la sociedad PN Pastas. Sin embargo, también aparece en la cuestión Pilmar SA generando más complejidad y falta de respuestas a las familias que hace 5 meses no reciben sus sueldos.

Entre los responsables, aparecen Jorge Serdá, y los empresarios Leonardo Fagnani y Ezequiel Klemencic.

El día lunes de la semana que viene, los trabajadores realizarán una tallarinada pública y regalarán bolsas de semolín para incrementar las medidas de fuerza y visibilización del conflicto.