Darthés: "Nunca la violé, ella se me insinuó y me quiso dar un beso pero la eché de la habitación"

Tras la acusación de violación por parte de la actriz Thelma Fardin, el actor Juan Darthés reconoció este jueves en una entrevista que "estoy muerto" y dijo que "nunca la violé, ella se me insinuó y me quiso dar un beso pero la eché de la habitación".

El martes pasado y con el apoyo del colectivo de Actrices Argentina, Fardin denunció públicamente que en el año 2009 Darthés la violó en la habitación de un hotel en Nicaragua, mientras compartían una gira por la obra Patito Feo. En ese momento, la actriz tenía 16 años.

En diálogo con el periodista Mauro Viale, Darthés dio su versión sobre lo sucedido con Fardin: "Eso que ella contó no pasó. No salí a hablar antes porque los me dijeron me recomendaron que no mirara lo que pasaba".

"Ayer decidí mirar y no te puedo explicar la noche que pasé. A partir de pensamientos muy oscuros, quiero que sepan que yo estoy muerto y que lo único que me interesa es decir mi verdad", señaló el hombre acusado de violación.

Con respecto al hecho, Darthés afirmó: "Yo nunca violé ni acosé a nadie. Ella golpeó la puerta y me pidió entrar para decirme que le funcionaba la llave. Ella se me insinuó y me quiso dar un beso, pero yo la eché de la habitación y le dije que mis hijos tenían la misma edad de ella".