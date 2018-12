Una beba necesita ayuda para viajar a Buenos Aires a un tratamiento de extrema importancia

Una beba marplatense de 3 meses, Olivia, padece una grave enfermedad por la cual debe recibir un tratamiento extremadamente necesario para continuar con su vida. El problema es que para ello debe viajar a Buenos Aires una vez por semana y atenderse en el Hospital Garraham.

A pesar de numerosos eventos solidarios, rifas de colaboración y demás, su familia no alcanza a reunir el dinero suficiente para viajar a la capital del país todas las semanas. Afrontar cada pasaje de colectivo y la estadía significa mucho.

"Todas las semanas ella tiene que cambiarse los yesos", explicó Abril, mamá de la beba y contó que la enfermedad que padece "le paraliza todo el cuerpo, tiene muy pocos movimientos porque le dificulta el crecimiento de los músculos, lo único que puede es abrir y cerrar su mano"".

El día 27 de diciembre Olivia deberá someterse a una operación y su familia tendrá que permanecer en Buenos Aires una semana más 48 horas en un hotel "por si le pasa algo".

"Hemos hechos rifas, pero no alcanza, nosotros tenemos otro nene y todos los gastos son demasiados", sostuvo la mujer y añadió: "Intentamos hacer hasta lo imposible siempre por viajar, pero una vez fuimos sólo con $500 y nos alcanzó nada más que para los taxis".

Para poder colaborar con la salud de la beba y posibilitar los viajes junto a su familia, escribir al Facebook "Todos Por Olivia" o comunicarse con su mamá al 155460110. Se encuentran disponibles rifas de $50 para colaborar.

"Ella si recibe el tratamiento puede estabilizar su enfermedad, pero si no lo tiene no", afirmó desesperada Abril y finalizó: "No sabemos qué más hacer".