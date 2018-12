El cuento de nunca acabar: estafados por una mueblería afirman que volvieron "al punto de partida"

A casi dos meses de que decenas de personas denunciaran haber sido estafadas por la mueblería "Distribuidora JAZ"; desde la firma se contactaron con los clientes para acordar la entrega de los productos. Sin embargo, los plazos fueron nuevamente incumplidos y los pocos casos en los que se cumplió la entrega, se hizo con productos dañados.

Belén Pérez, una de las damnificadas, dijo a 0223 que luego de varias idas y vueltas desde la distribuidora se contactaron con ella para acordar una tercera fecha de entrega para este 15 de diciembre, pero este plazo fue nuevamente incumplido y, desde la empresa se niegan a devolver el dinero.

Su caso no es el único, Natalia Tello contó que "desde el 8 de diciembre que no nos podemos comunicar con ellos" Según explicó la mujer, para dicha fecha tenía pactada la entrega de su pedido pero, al no recibir los muebles acordados, trató de comunicarse con los responsables de la distribuidora y como respuesta "me bloqueó en el celular y en Facebook"

Desde el 8 de diciembre la empresa no responde a las consultas de los clientes.

"En septiembre encargué y señé un juego de mesa y 6 sillas" había dicho Gabriela a este medio. Hoy, 15 dias mas tarde, la situación es la misma. "Volvimos al punto de partida" dice resignada.

"La denuncia la hicimos en la Comisaría 4ta y fue elevada a la fiscalía de Delitos Económicos con la esperanza de tener una solución más rápida. Pero seguimos en la misma", remarcó la mujer.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-12-3-19-49-0-estafados-por-una-muebleria-dicen-que-las-entregas-son-a-cuentagotas-y-con-mercaderia-danada