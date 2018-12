Vecinos del sur enojados con Arroyo: “Ver al Intendente con un silbato fue una falta de respeto”

Luego que el intendente Carlos Arroyo junto a personal policial encabezara este sábado a la noche un megaoperativo en el acceso al barrio El Alfar y distintos puntos de la ciudad, ante la falta de controles de alcoholemia por el paro del STM, vecinos del sur cuestionaron el proceder “contradictorio” del jefe comunal.

“Para los vecinos, lejos de ser aceptada la forma en que se vio el operativo a un intendente con un silbato, les pareció una falta de respeto. La zona sur ha sufrido varios hechos muy violentos de inseguridad, incluso uno de ellos con un policía involucrado. Hace muchísimos años que no teníamos hechos de esa magnitud”, sostuvo María Inés Benitez, presidenta de la Sociedad de Fomento de Serena, en diálogo con 0223.

En ese contexto, la vecinalista consideró que en este 2018 “hemos tenido un desborde de casos de violencia. Sociedades de fomento y foros de seguridad hemos mantenido reuniones con el subsecretario de seguridad Marcelo Lencina y otras autoridades policiales. Son importantísimos los operativos de prevención pero es contradictorio que el Intendente venga con un silbato para hacer operativo”, remarcó.

En tal sentido, enumeró una serie de reclamos que no han tenido eco en la comuna: "Desde hace dos meses que se realizan fiestas clandestinas en balnearios clausurados los fines de semana y tenemos pastos muy largos donde se esconden los delincuentes. Hicimos los reclamos pero no escuchan. Es todo muy contradictorio. Los vecinos me decían con enojo que el intendente debe estar para cosas de mayor envergadura. No para esto”, cerró.