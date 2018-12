“Nube 9” presenta en Mar del Plata el Álbum Blanco de Los Beatles

El próximo 29 de diciembre, Nube 9 se presentará por vez primera en el Teatriz de Mar del Plata interpretando el Álbum Blanco de los Beatles completo.

La banda hará una recorrida por esta obra maestra de más de 30 canciones que van desde el rock and roll de Back in the USSR o Birthday, pasando por los acústicos Blackbird y Julia, el blusero Yer Blues, el heavy Helter skelter, el ska Ob la di Ob la da, hasta el electrónico Revolution N° 9.

Ese álbum de 1968, considerado pilar fundamental en la historia del rock, fue el que abrió las puertas a muchos de los estilos que se irían incorporando a través de las décadas venideras.

La banda liderada por el marplatense Fernando Blanco (bajo y voz) contará con la ayuda de algunos invitados de la escena local del rock.

Nube 9 está formado además por Lucrecia López Sanz en guitarra y voz, Julián Carranza en guitarra y voz, Juan Pablo Ezquerra en teclados y voz y Mario González en batería.

La banda cuenta con dos CD/DVD editados: La Historia de Los Beatles en Canciones y La Historia de John Lennon en canciones grabado en vivo.

Cada integrante, además, cuenta con proyectos solistas individuales. Fernando Blanco, bajista y cantante del grupo, editó, con el acompañamiento de los restantes músicos de Nube 9, sus discos solistas "Blanco Móvil" (2005), “Mares lejanos” (2008), “Días movidos” (2012) y “Luces y Sombras” (2017). Juan Pablo Ezquerra editó su primer trabajo “Otra vez el tiempo” (2016). Lucrecia es integrante del grupo The Bayonets junto a Brian Ray y Oliver Leiber y Julián Carranza se encuentra dando las puntadas finales a su debut solista.