El Municipio defendió el trabajo del COM: “Los operadores no están capacitados para hacer multas”

Luego de las críticas al Centro de Monitoreo por parte de Juan Manuel López, presidente del Foro de Seguridad Municipal, el subsecretario de seguridad, Marcelo Lencina, defendió las tareas que realiza el COM y aclaró que los operadores realizan tareas de prevención.

El Forista en declaraciones a 0223 había manifestado que “las cámaras se usan más para las multas que para la prevención, cuando el objetivo era hacer una buena seguridad en Mar del Plata” y cuestionó que el COM “no realiza tareas de prevención por falta de personal”.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-12-20-12-56-0-cuestionamientos-hacia-el-centro-de-monitoreo-se-usa-mas-para-las-multas-que-para-la-seguridad

Este lunes, Lencina aclaró a este medio digital que “los operadores de Monitoreo no están capacitados para hacer multas sino para la prevención del delito. Ya sea para evitarlos o para avisar por cualquier tipo de accidentes. Están poniendo en tela de juicio el trabajo de una cantidad de operadores que no se adhirieron ni al paro ni a la retención de tareas y trabajan las 24 horas del día, siempre para darle seguridad al vecino”, remarcó.

Por otra parte, el subsecretario de Seguridad admitió que “es verdad que falta personal, pero ya tenemos un pedido y puede haber ingresos. Pero el que tenemos actualmente, está abocado a la prevención del delito con operadores de Policía Local y Comando, que están al lado de los operadores nuestros. Cuando ven alguna actitud sospechosa, se avisa a los recursos policiales. Si alguien tiene alguna duda, lo invito a ver cómo se trabaja en el Centro de Monitoreo”.

“Haciendo ese tipo de declaraciones se está jugando con la seguridad del vecino. Me parece una falta de respeto hacia ellos. El miércoles me voy a interiorizar hacia los dichos de esa persona y me voy a ir a la justicia”, concluyó Lencina.