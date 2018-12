Telechea priorizó a su familia y no volverá a Alvarado

Sin pelos en la lengua, como a lo largo de toda su carrera, Fernando Telechea puso la parte profesional por encima de todo, el fútbol es su trabajo, juega donde lo contratan, pero cuando le tocan a la familia, al balcarceño se le borra la sonrisa y se pone serio. En los últimos días, tras rescindir su vínculo con Aldosivi, cada vez tomó más fuerza el rumor de que podía regresar a Alvarado, pero en diálogo con Jorge Jaskilioff en "La Voz del Estadio (lunes a viernes de 18 a 20 por FM 104.3), el "Paisano" fue claro y explicó los motivos del no al "Torito" y su decisión de volver a Santamarina.

En la tranquilidad de las vacaciones, disfrutando de la pesca con amigos, hizo un balance positivo de su paso por Aldosivi, con ascenso y primer lugar en la tabla de goleadores incluido. "La etapa en Aldosivi fue muy buena, más allá de que en los últimos partidos no estuve convocado y en este torneo perdí terreno. Pero entregué todo, salimos campeones, que más puedo pedir", empezó.

Respecto a lo que significó su llegada al conjunto del Puerto, al estar tan identificado con el clásico rival, analizó que "de entrada todos sabíamos que no iba a ser tan bien vista, pero nunca me importaron las distintas opiniones. Hago mi trabajo y espero que me vaya bien y de ahí viene el cariño de la gente. Llegué un poco resistido y con el pasar de los partidos me empezaron a querer y respetar", sentenció, sabiendo que se ganó al hincha del "tiburón" a fuerza de goles.

Pero inevitablemente la charla llevaba a Alvarado, a esta posibilidad de volver al club que lo encaminó en el fútbol profesional tras aquel ascenso en La Plata en 2008. Y no anduvo con vueltas: "Estuve cerca de ir a Alvarado. Me gusta ser sincero, fue algo que hablé y analicé con mi familia, tuve tres reuniones con la gente del club que iban a hacer un esfuerzo grande para llevarme, pero hay que poner un montón de cosas arriba de la mesa que analizamos y vemos con mi familia. A raiz de eso, de las charlas que tuve en mi casa, con las nenas, creímos que lo mejor era no volver en este momento, sobre todo por lo que pasó hace un año y medio cuando fui a Aldosivi, que recibí mensajes, esas 'pelotudeces' de gente que no entiende nada y a mí me gustaría que cada uno de esos que hizo por teléfono me los encontrara y me lo dijeran en la cara, como debe ser. Y no que le mandaran mensajes a mis hijas, las hicieran pasar un mal momento, y son cosas que muchas veces la gente no se entera. Entonces, a la hora de tomar una decisión, pongo todo en la mesa, lo analizo con la familia y creo haber tomado la mejor decisión", explicó con una mezcla de dolor y bronca y sin entender (o sí), ese tipo de situaciones.

Lo que debería entender el hincha de Alvarado, es que pierde el club. Porque tenía la posibilidad de contratar un jugador de Primera División, que no necesita adaptación y que le podía dar el salto de calidad al equipo. Pero vaya a saber por qué intereses, algunos pocos, privan a la mayoría de los hinchas racionales de contar con una figura del renombre de Telechea en el plantel. Entonces, cuando se empezó a barajar la posibilidad, volvieron a aparecer: "Me mandaron mensajes diciendo que no vuelva, que era un traidor. Pero a mí no me importa, yo no le doy trascendencia a esas cosas, pero la familia sí. No veía conveniente en este momento pasar de Aldosivi a Alvarado, por seguridad, quiero que mi familia esté tranquila, yo quiero estar tranquilo también. Me hubiera encantado ir en realidad, porque es un club que me dio mucho, yo le di mucho también, pero hay algunos que no entienden eso y me han juzgado de una manera muy mala".

Por último, no quiso dejar de agradecer a la gente del "torito" que lo apoyó y a los dirigentes. "Estoy recontra agradecido al presidente de Alvarado (Wenchy Méndez), no lo conocía y se portó muy bien en estos días. También hablé con Gustavo (Gatti) y el "Trapo" (Ceballos) que son amigos míos. Es más, me hubiese encantado estar en la despedida el otro día, pero imposible porque no se puede. Porque la idea era que el la pasara bien y capaz con mi presencia siempre hay algún inadaptado que insulta e iba a terminar todo mal. Pero lo hablamos, me quedaron los mejores recuerdos, me hizo hacer un montón de goles, y lo mejor era no ir".