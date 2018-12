Aumentan los taxis en Mar del Plata: desde el jueves la bajada de bandera cuesta $52,50

Después de más de un año sin aumentos, este jueves a partir de las 0 hora los viajes en taxis pasarán a valer más caros en Mar del Plata.

Así lo resolvieron los presidentes de cada uno de los bloques del Concejo Deliberante y el presidente de cuerpo de ediles, Guillemo Sáenz Saralegui, tras la firma de un decreto reglamentario.

La suba, que corresponde a un 25% llevará el valor de la bajada de bandera a $52,50 y la ficha que se cobra cada 160 metros, a $3,50.

"Si bien quedamos desfasados con respecto a la inflación, somos conscientes que la gente no tiene plata y por ese motivo acordamos el porcentaje", explicó a 0223 Donato Cirone, titular del Sindicato Único de Peones de Taxis (Supetax) y añadió: "Entendemos que el taxi no es un consumo de primera necesidad y la gente deja de tomarlo cuando no tiene plata".

El último incremento en la tarifa se había registrado a mediados de diciembre del año pasado. Luego, el tratamiento de un nuevo aumento "había quedado trabado en el Concejo". "Pero teníamos el aval de todos los bloques", explicó el referente gremial y aclaró que por ello luego se pudo dar la firma del decreto.