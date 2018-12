ATE se reunirá con el interventor del Inidep por el despido de 11 trabajadores

Representantes gremiales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se reunirán este jueves a las 11 con las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Desarrollo e Investigación Pesquero (Inidep) para pedir por la continuidad de 11 trabajadores que en los últimos días perderán sus empleos.

“Ellos argumentan que no se los despidió sino que no se les renovó el contrato, con lo cual, nosotros decimos que no es así: un trabajador de 10 años no tiene la culpa que nunca se lo haya pasado a planta permanente y se lo haya mantenido con contratos”, afirmó Ezequiel Navarro, secretario general de ATE Mar del Plata, en diálogo con 0223.

En tal sentido, la entidad gremial tendrá una reunión con el interventor Marcelo Lobbosco, que a poco de asumir, había anunciado que no habría despidos en el organismo estatal.

“Como gremio vamos a exigir la renovación del contrato, aunque ellos nos digan que no se los despidió sino que no se les renovó. El conflicto está instalado y esperemos que podramos llegar a un acuerdo”, cerró Navarro.