Desde la Provincia se mostraron "sorprendidos" por la decisión de Arroyo

"Este no es un lugar digno para un intendente", bramó Carlos Arroyo ante un puñado de periodistas que esperaban el comienzo del acto y se retiró de la playa ubicada frente al Museo Mar, donde la gobernadora María Eugenia Vidal lanzó las playas equipadas que montó la Provincia para este verano.

La decisión sorprendió a los funcionarios del gobierno de Vidal que no compartieron la reacción del intendente.

"Tanto el intendente como los otros funcionarios y legisladores municipales tenían un lugar asignado para participar del acto", explicaron fuentes de la gobernación. Es que en rigor no fue solo Arroyo quien se retiró antes de que se realice la inauguración, sino que también diputados y concejales del radicalismo decidieron irse del lugar.

Aunque luego argumentaron que tenían compromisos previos, la versión es que no cayó bien el lugar que les otorgaron en el acto y que les impedía aparecer en la foto, sumado a que el diputado Guillermo Montenegro, hombre de confianza de la mandataria provincial y que podría ser candidato el año próximo.

"La recorrida por la playa la hicieron la gobernadora junto a autoridades provinciales. En un esquema similar al del año pasado. Es sorpresiva la decisión de retirarse", indicaron fuentes del gobierno provincial.

Una de las que se fue antes de que comience el acto fue la radical Cristina Coria, quien en diálogo con Radio 10 Mar del Plata señaló que asistieron a la hora indicada, pero luego de esperar un largo rato y conversar con funcionarios provinciales debieron irse.

"Teníamos un compromiso y vimos que nuestra presencia no era del todo necesaria. Los diputados provinciales también se retiraron", dijo la edil.

No obstante, Coria remarcó que "el intendente se había ido antes, enojado". "Me parece que con todas las diferencias que uno pueda tener con Arroyo, es el intendente de nuestra ciudad y su investidura tiene que ser respetada. Me parece que, quizás por su forma de ser o por distintas cosas que han ocurrido, no se le da el lugar que merece y yo entiendo por qué se enojó, más allá de algún exabrupto que haya cometido al retirarse", cerró Coria.