15 días de acampe frente al municipio y temor por un posible desalojo

A dos semanas del inicio de un acampe de organizaciones sociales frente al palacio municipal en reclamo de trabajo, bolsones de comida y una canasta navideña, los manifestantes temen que los desalojen antes de obtener algún tipo de respuesta.

Según Marcos Carboni, referente del MTR, una de las organizaciones que participan de la medida de fuerza, durante esta madrugada se vivieron momentos de máxima tensión a raíz de que un grupo de efectivos policiales les advirtieron que serían obligados irse de manera inminente. “Cayeron a decirnos que querían que nos fuéramos, sin mostrar ningún papel”, contó y sostuvo que eso ocurre porque el Ejecutivo no tiene respuestas a los reclamos, “entonces buscan amedrentar, reprimirnos”.

“Alrededor de la 5 de la mañana se calmó la situación, pero lo tomamos como una provocación porque jugaban a ver cómo reaccionábamos ante la amenazada de desalojo”, afirmó Carboni a 0223. Incluso, así quedó registrado en un video que tomó uno de los manifestantes.

#MardelPlata Organizaciones sociales cumplen 15 días de acampe frente a la municipalidad en reclamo de trabajo y comida. Durante la madrugada personal policial les pidió que se retiraran y hubo tensión. pic.twitter.com/qrAqaLsKk5 — 0223 (@0223comar) December 5, 2018

En tanto, esta mañana también marcharon al palacio municipal los cooperativistas de La Nueva Esperanza para solidarizarse con las organizaciones y reclamar a la Comuna pagos atrasados. Paola Tournoud, referente del espacio, aseguró que no se dejarán "vencer ni amedrentar" por la presencia policial. "Se están metiendo nuestra plata en el bolsillo, los cooperativistas todavía no han cobrado y no se hacen eco de la necesidad de los vecinos", dijo la dirigente en relación a la falta de comunicación con el Ejecutivo.

Además, dijo: "Venimos a acompañar a los compañeros que están acampando desde hace tantos días porque sabemos que la necesidad es real y que de verdad están sufriendo. Están tratando de amedrentar a los trabajadores desocupados para que se vayan; la gente está necesitada, tiene hambre y la ciudad de Mar del Plata es la capital de la desocupación" .