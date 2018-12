Por falta de fondos de Nación y Provincia, quedó descartada la construcción de una bicisenda en Mar del Plata

Tras la trágica muerte de una joven ciclista, que esta semana fue atropellada en pleno microcentro, se le consultó al secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Guillermo de Paz, sobre el proyecto impulsado hace dos años por el Ejecutivo Municipal, que buscaba construir una bicisenda de más de 3 kilómetros en Mar del Plata.

En diálogo con 0223, De Paz valoró el proyecto pero admitió que sin fondos de Nación o de Provincia, el Municipio “no tiene capacidad” para ese tipo de obras de infraestructura.

“Tenemos un proyecto que se basa en el Plan Maestro de Transporte que se ejecutó hace varios años en la ciudad, que tiene un desarrollo de una bicisenda de 32 kilómetros con la posibilidad de que tenga cuatro etapas. Tiene un proyecto ejecutivo pero hay que ponerlo en vigencia. Lo hemos charlado con el Intendente, pero hay que tener en cuenta que no tenemos un presupuesto propio para poder ejecutarlo”, sostuvo el secretario de Obras de General Pueyrredon.

En esa línea, agregó que la gestión de Arroyo “incorporó un corredor verde, que contempla la recuperación de un paseo con 3,5 kilómetros de extensión”.

“Todo esto requiere de fondos que no son propios, que dependen de Provincia o Nación. Lo hemos presentado al Ministerio del Interior de Nación como de Transporte. Siempre tenemos en carpeta proyectos y algunas veces encontramos eco en algún ministerio pero no es fácil. Sabemos del recorte de obras a nivel nacional que hace que la esperanza sea menor. Al no tener una bajada de línea directa de presupuesto de Nación, se nos complica”, argumentó.

En relación a la trágica muerte de Estefanía Moreno, la joven profesora de arte, que fue atropellada por un camión tras caer de su bicicleta, luego de la imprudencia de un automovilista, De Paz remarcó la importancia del proyecto, que busca emular a Buenos Aires y otras ciudades del mundo.

“Hace poco hicimos un sector de San Martín entre La Rioja e Yrigoyen, que iba a ser todo un sector del micro centro pero no conseguimos los fondos. Queremos ir en esa línea, con menos autos en la zona central, prioridad a los peatones, bicicletas. Queremos una ciudad más sustentable y amigable y menos contaminante que va con una mejora del transporte público. Pero eso debe ser financiado por el estado nacional, ya que el municipio no tiene la capacidad para poder hacer una revolución en cuanto a la movilidad urbana en la zona central”, concluyó De Paz.