Despidos en la Anses Mar del Plata: “Quedar sin trabajo te desestabiliza”

Por los cinco despidos de empleados de la Anses Mar del Plata, continúa el paro por tiempo indeterminado y sin atención al público en las seis oficinas del organismo previsional en la ciudad, exigiendo por la reincorporación de los trabajadores.

En diálogo con 0223, Inti Vivas, uno de los empleados que se quedó sin trabajo el viernes 2 de febrero contó la amarga experiencia vivida días atrás.

“Hace cuatro años que trabajo como operador integral de la atención en la Udai Puerto. El viernes pude ingresar pero no pude loguearme en mi computadora, porque me decía `usuario bloqueado´. Cuando hablo con la gente de Sistemas, me dicen que me comunique con Recursos Humanos: ellos finalmente me dicen que estoy despedido”, contó Vivas.

Al no recibir ninguna confirmación por escrito, el trabajador siguió concurriendo a su puesto laboral acompañando la jornada de paro del viernes, para recién el lunes notificarse mediante el telegrama.

“En el momento que me dijeron que estaba despedido, lo primero que pensé es en las cuentas que como cualquier trabajador uno tiene que afrontar. La estabilidad que te da un trabajo y que uno puede día a día planificar. Un despido desestabiliza tu vida. Y este es un despido sin causa que no se ajusta a derecho”, sostuvo Vivas, que se preguntó cómo quedará la atención al público en la Udai de Rondeau 670 y en el resto de las 5 oficinas de la ciudad.

“En la oficina Puerto estamos en planes de ampliación sin embargo faltan empleados y estamos habitualmente sobrepasados. No se entiende esta medida porque la Anses es el brazo ejecutor de políticas de estado y hoy más que nunca esto va a faltar”, razonó.