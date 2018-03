El IAE Club abre el año con un torneo

Este viernes desde las 9 de la mañana en Saavedra 3050, el IAE CLUB inicia el año deportivo en materia de vóley mediante un torneo. El mismo se denomina “Copa Amistad” y servirá para arrancar la temporada competitiva y además proyectando los viajes que se vendrán a lo largo del año.

La competición de verano nucleará a los siguientes elencos Sub 15 femenino: Once Unidos A y B, Cedetalvo, Balcarce, Unión y el IAE CLUB con dos planteles, el Sub 15 y las niñas Sub 13.

El encuentro tendrá la característica que los cotejos tendrán una duración de un set “a 30” puntos.